Челябинцам рассказали, куда жаловаться на незаконные киоски

В Челябинске снесут незаконные киоски после жалоб
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожаловаться на нарушения при размещении киосков можно в четыре структуры мэрии
Пожаловаться на нарушения при размещении киосков можно в четыре структуры мэрии Фото:

Жители Челябинска могут обратиться в четыре структуры городской администрации с жалобами на незаконно установленные киоски. За что отвечает каждая из них, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С начала 2024 года на территории Челябинска выявлено 172 нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных в отсутствие правоустанавливающих документов. Демонтировано 66 таких НТО», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе городской мэрии пояснили, что киоски являются элементами благоустройства территории и размещаются в местах, предусмотренных схемой размещения НТО, которая утверждена актом мэрии на основании договора. Административная ответственность за нарушения правил благоустройства предусмотрена законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской области», а размеры штрафов указаны в статье 3 Закона от 27.05.2010 № 584-30. Решение о привлечении виновных к административной ответственности принимает комиссия.

В пресс-службе горадминистрации URA.RU добавили, что с вопросами, обращениями и жалобами можно обратиться в четыре структуры мэрии. Так, по вопросу наличия (отсутствия) места в схеме размещения киосков можно обратиться в управление по торговле и услугам мэрии Челябинска (проспект Ленина, 89), по вопросу нарушения правил благоустройства при размещении осуществлении деятельности НТО — в управление благоустройства (улица Энтузиастов, 266), а также в администрацию района по месту нахождения киоска. По вопросу наличия (отсутствия) правоустанавливающих документов на размещение киоска — в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (улица Тимирязева, дом 36).

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Жители Челябинска могут обратиться в четыре структуры городской администрации с жалобами на незаконно установленные киоски. За что отвечает каждая из них, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «С начала 2024 года на территории Челябинска выявлено 172 нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных в отсутствие правоустанавливающих документов. Демонтировано 66 таких НТО», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе городской мэрии пояснили, что киоски являются элементами благоустройства территории и размещаются в местах, предусмотренных схемой размещения НТО, которая утверждена актом мэрии на основании договора. Административная ответственность за нарушения правил благоустройства предусмотрена законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской области», а размеры штрафов указаны в статье 3 Закона от 27.05.2010 № 584-30. Решение о привлечении виновных к административной ответственности принимает комиссия. В пресс-службе горадминистрации URA.RU добавили, что с вопросами, обращениями и жалобами можно обратиться в четыре структуры мэрии. Так, по вопросу наличия (отсутствия) места в схеме размещения киосков можно обратиться в управление по торговле и услугам мэрии Челябинска (проспект Ленина, 89), по вопросу нарушения правил благоустройства при размещении осуществлении деятельности НТО — в управление благоустройства (улица Энтузиастов, 266), а также в администрацию района по месту нахождения киоска. По вопросу наличия (отсутствия) правоустанавливающих документов на размещение киоска — в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (улица Тимирязева, дом 36).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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