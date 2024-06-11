Скончалась дочь Тарковского

11 июня 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Марина Тарковская ушла из жизни в возрасте 89 лет Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва» Скончалась дочь поэта Арсения Тарковского Марина Тарковская на 90-м году жизни. ОБ этом рассказали в «Музее Юрьевца». «Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет», — передает сообщение музея ТАСС. Марина Тарковская была писательницей, редактором и критиком. Являлась членом Союза кинематографистов России и Клуба 418. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована с семьей на Волгу, вернулась в Москву и окончила филфак МГУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончалась дочь поэта Арсения Тарковского Марина Тарковская на 90-м году жизни. ОБ этом рассказали в «Музее Юрьевца». «Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет», — передает сообщение музея ТАСС. Марина Тарковская была писательницей, редактором и критиком. Являлась членом Союза кинематографистов России и Клуба 418. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована с семьей на Волгу, вернулась в Москву и окончила филфак МГУ.