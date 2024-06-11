Скончалась дочь Тарковского

Марина Тарковская ушла из жизни в возрасте 89 лет
Скончалась дочь поэта Арсения Тарковского Марина Тарковская на 90-м году жизни. ОБ этом рассказали в «Музее Юрьевца».
«Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет», — передает сообщение музея ТАСС. Марина Тарковская была писательницей, редактором и критиком. Являлась членом Союза кинематографистов России и Клуба 418. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована с семьей на Волгу, вернулась в Москву и окончила филфак МГУ.
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