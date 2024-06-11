Скончалась дочь Тарковского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Марина Тарковская ушла из жизни в возрасте 89 лет Фото:

Скончалась дочь поэта Арсения Тарковского Марина Тарковская на 90-м году жизни. ОБ этом рассказали в «Музее Юрьевца».

«Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет», — передает сообщение музея ТАСС. Марина Тарковская была писательницей, редактором и критиком. Являлась членом Союза кинематографистов России и Клуба 418. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована с семьей на Волгу, вернулась в Москву и окончила филфак МГУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончалась дочь поэта Арсения Тарковского Марина Тарковская на 90-м году жизни. ОБ этом рассказали в «Музее Юрьевца». «Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет», — передает сообщение музея ТАСС. Марина Тарковская была писательницей, редактором и критиком. Являлась членом Союза кинематографистов России и Клуба 418. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована с семьей на Волгу, вернулась в Москву и окончила филфак МГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...