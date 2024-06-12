Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на Украине

12 июня 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, заявила Свириденко Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 миллионов евро между разными компаниями», — сказала Свириденко в telegram-канале. По ее словам, это усилит энергетический сектор страны. Министр подчеркнула, что Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, чтобы развивать оружейную промышленность. Ранее Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники, что позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на фронт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 миллионов евро между разными компаниями», — сказала Свириденко в telegram-канале. По ее словам, это усилит энергетический сектор страны. Министр подчеркнула, что Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, чтобы развивать оружейную промышленность. Ранее Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники, что позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на фронт.