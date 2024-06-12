12 июня 2024

Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на Украине

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Фото. Пермь., флаг украины
Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, заявила Свириденко Фото:
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 миллионов евро между разными компаниями», — сказала Свириденко в telegram-канале. По ее словам, это усилит энергетический сектор страны. Министр подчеркнула, что Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, чтобы развивать оружейную промышленность.

Ранее Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники, что позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на фронт.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть свои первые производственные мощности на территории Украины. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 миллионов евро между разными компаниями», — сказала Свириденко в telegram-канале. По ее словам, это усилит энергетический сектор страны. Министр подчеркнула, что Киев призвал зарубежные компании инвестировать в экономику Украины, чтобы развивать оружейную промышленность. Ранее Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники, что позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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