10 июня 2024

На Украине открыли совместную с Rheinmetall оборонную производственную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг,  stock
На Украине открыли оборонную площадку Фото:

Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Сегодня начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Это важный шаг в укреплении оборонного потенциала нашей страны и развитии военно-промышленного комплекса», — сообщил Камышин в telegram-канале.

По словам министра, новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники и уже сейчас позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на передовую. В дальнейшем планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции. Камышин подчеркнул, что проект способствует трансферу технологий и укреплению экономики Украины за счет налоговых отчислений.

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Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Сегодня начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Это важный шаг в укреплении оборонного потенциала нашей страны и развитии военно-промышленного комплекса», — сообщил Камышин в telegram-канале. По словам министра, новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники и уже сейчас позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на передовую. В дальнейшем планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции. Камышин подчеркнул, что проект способствует трансферу технологий и укреплению экономики Украины за счет налоговых отчислений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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