На Украине открыли совместную с Rheinmetall оборонную производственную площадку

Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
«Сегодня начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Это важный шаг в укреплении оборонного потенциала нашей страны и развитии военно-промышленного комплекса», — сообщил Камышин в telegram-канале.
По словам министра, новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники и уже сейчас позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на передовую. В дальнейшем планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции. Камышин подчеркнул, что проект способствует трансферу технологий и укреплению экономики Украины за счет налоговых отчислений.
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