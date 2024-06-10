На Украине открыли совместную с Rheinmetall оборонную производственную площадку

11 июня 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

На Украине открыли оборонную площадку Фото: Официальный сайт президента Украины Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Сегодня начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Это важный шаг в укреплении оборонного потенциала нашей страны и развитии военно-промышленного комплекса», — сообщил Камышин в telegram-канале. По словам министра, новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники и уже сейчас позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на передовую. В дальнейшем планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции. Камышин подчеркнул, что проект способствует трансферу технологий и укреплению экономики Украины за счет налоговых отчислений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина и Германия запустили первую совместную производственную площадку в оборонной сфере. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Сегодня начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Это важный шаг в укреплении оборонного потенциала нашей страны и развитии военно-промышленного комплекса», — сообщил Камышин в telegram-канале. По словам министра, новый цех специализируется на ремонте и производстве бронетехники и уже сейчас позволяет ускорить возвращение ремонтированной техники на передовую. В дальнейшем планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции. Камышин подчеркнул, что проект способствует трансферу технологий и укреплению экономики Украины за счет налоговых отчислений.