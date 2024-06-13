Черный дым вновь поднялся над промзоной
В Челябинске 13 июня второй раз за неделю случился пожар вблизи Никольской рощи. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.
«К месту следуют пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в МЧС. Причина пожара пока неизвестна.
Над промзоной вновь поднялись столбы черного дыма. Там же пожар на 50 квадратных метрах из-за поджога тополиного пуха случился 11 июня.
К месту возгорания выехали пожарные
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