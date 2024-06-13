В Челябинске вновь горит Никольская роща. Фото, видео

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Черный дым вновь поднялся над промзоной
Черный дым вновь поднялся над промзоной Фото:

В Челябинске 13 июня второй раз за неделю случился пожар вблизи Никольской рощи. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.

«К месту следуют пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в МЧС. Причина пожара пока неизвестна.

Над промзоной вновь поднялись столбы черного дыма. Там же пожар на 50 квадратных метрах из-за поджога тополиного пуха случился 11 июня.

К месту возгорания выехали пожарные
К месту возгорания выехали пожарные
Фото:

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В Челябинске 13 июня второй раз за неделю случился пожар вблизи Никольской рощи. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС по региону. «К месту следуют пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в МЧС. Причина пожара пока неизвестна. Над промзоной вновь поднялись столбы черного дыма. Там же пожар на 50 квадратных метрах из-за поджога тополиного пуха случился 11 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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