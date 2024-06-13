В Нижней Туре (Свердловская область) пропала инвалид второй группы Анастасия Усоская и ее двухлетний сын. Последний раз их вместе с неизвестным молодым человеком видели около детского сада «Гнездышко» 11 июня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ушла из дома вместе с маленьким ребёнком Усоская Анастасия Алексеевна, 01.09.97 г. р., инвалид второй группы, и Усоский Егор Евгеньевич, 07.11.2022 г. р. Последний раз их видели 11.06.2024 в 15:30–15:40 в детском саду „Гнёздышко“. Настя забрала сына вместе с каким-то молодым человеком», — говорится в группе мэрии «ВКонтакте».
По словам матери женщины, девушку трудно не заметить: она волочит правую ногу, ходит с тростью и может падать. Ее сын — невысокий малыш, был в летней одежде без коляски. Молодой человек, сопровождающий их, выглядел на 22–23 года, заикался.
Всех, кто видел Усоскую и ее ребенка, просят сообщить о местоположении девушки по телефону 8-953-002-04-26 (Лейченко Надежда Сергеевна). Также любую информацию о пропавших можно сообщить по номеру в отдел полиции № 31 МО МВД России по телефону: +7 (34342) 2-76-16.
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