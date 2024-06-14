Информация о пострадавших не уточняется
В Екатеринбурге днем 14 июня на улице Волгоградской трамвай слетел с рельсов и протаранил забор. На участке образовалась огромная пробка, рассказал очевидец происшествия.
«В Екатеринбурге возле больницы № 40 трамвай слетел с рельсов и протаранил ограждение», — передает telegram-канал «Жесть Екатеринбург». Из-за аварии движение встало на улицах Волгоградская и Белореченская.
Информация о пострадавших не уточняется
Судя по кадрам, это маршрут № 19
Пробка собралась на улицах Волгоградская и Белореченская
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