В Екатеринбурге трамвай слетел с рельсов и протаранил забор. Фото

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Екатеринбурге днем 14 июня на улице Волгоградской трамвай слетел с рельсов и протаранил забор. На участке образовалась огромная пробка, рассказал очевидец происшествия.

«В Екатеринбурге возле больницы № 40 трамвай слетел с рельсов и протаранил ограждение», — передает telegram-канал «Жесть Екатеринбург». Из-за аварии движение встало на улицах Волгоградская и Белореченская.

Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется
Фото:
Судя по кадрам, это маршрут № 19
Судя по кадрам, это маршрут № 19
Фото:
Пробка собралась на улицах Волгоградская и Белореченская
Пробка собралась на улицах Волгоградская и Белореченская

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В Екатеринбурге днем 14 июня на улице Волгоградской трамвай слетел с рельсов и протаранил забор. На участке образовалась огромная пробка, рассказал очевидец происшествия. «В Екатеринбурге возле больницы № 40 трамвай слетел с рельсов и протаранил ограждение», — передает telegram-канал «Жесть Екатеринбург». Из-за аварии движение встало на улицах Волгоградская и Белореченская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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