Трассы в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях закроют из-за жары

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Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:00 15 и 16 июня Фото:

Федеральный трассы, проходящие через Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, закроют от большегрузов из-за аномальной жары. Ограничения продлятся с 12:00 до 18:00 15 и 16 июня, рассказали в пресс-службе челябинского министерства общественной безопасности.

«В связи с повышением температуры введено ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на ФАД: М-5 „Урал“ 1548-1871 километр; М-5 „Урал“ подъезд к Екатеринбургу 11-130 километр; А-310 16-146 километр; Р-254 „Иртыш“ 12— 465 километр; Р-254 „Иртыш“ подъезд к Тюмени 0-91 километр; Р-354 125-282 километр. Ограничения с 12:00 до 18:00 15—16 июня», — следует из сообщения.

Ранее ФКУ «Уралуправтодор» также закрыл движение для грузовиков на трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО из-за жары. Ограничения действуют с 10:00 до 22:00 с 13 по 16 июня.

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Федеральный трассы, проходящие через Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, закроют от большегрузов из-за аномальной жары. Ограничения продлятся с 12:00 до 18:00 15 и 16 июня, рассказали в пресс-службе челябинского министерства общественной безопасности. «В связи с повышением температуры введено ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на ФАД: М-5 „Урал“ 1548-1871 километр; М-5 „Урал“ подъезд к Екатеринбургу 11-130 километр; А-310 16-146 километр; Р-254 „Иртыш“ 12— 465 километр; Р-254 „Иртыш“ подъезд к Тюмени 0-91 километр; Р-354 125-282 километр. Ограничения с 12:00 до 18:00 15—16 июня», — следует из сообщения. Ранее ФКУ «Уралуправтодор» также закрыл движение для грузовиков на трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО из-за жары. Ограничения действуют с 10:00 до 22:00 с 13 по 16 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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