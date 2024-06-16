В конфликт с соседом, перекрывшим дорогу в челябинском поселке, вмешались власти

Власти Сосновского района, к которому относится элитный поселок Западный в Кременкульском поселке, намерены передать земельные участки под общей дорогой из частной в муниципальную собственность. Здесь владелец земли под дорогой перекрыл проезд соседям, установив забор. Об этом URA.RU сообщил глава района Евгений Ваганов.
«Земельные участки, предусмотренные для организации территории общего пользования в соответствии с материалами проектной документации, находятся в частной собственности. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) направит обращение о передаче земельных участков в муниципальную собственность», — уточнил URA.RU Ваганов.
Глава района добавил, что правообладателями участков необходимая процедура изменения вида разрешённого использования и передачи в админстрацию для реализации дорожной деятельности не выполнялась. Собственники земельных участков в администрацию Сосновского муниципального района не обращались.
Ранее URA.RU сообщало о конфликте жителей поселка, которые не смогли проехать к своим домам из-за перекрытой дороги. Выяснилось, что собственник участков под дорогой перекрыли проезд, установив опоры для забора. В администрации Кременкульского поселения заявили, что у них нет полномочий для решения этой проблемы.
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