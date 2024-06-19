19 июня 2024

Генпрокуратуру просят проверить «Яндекс» на нарушения из-за вопроса «Чей Крым»

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Персональный голосовой помощник «Алиса» от «Яндекс». Екатеринбург, смартфон, сотовый телефон, мобильное приложение, персональный помощник, голосовой помощник, алиса, яндекс, yandex, alice, поисковая ситема, интернет
Компания «Яндекс» может столкнуться с проверкой со стороны Генпрокуратуры РФ Фото:

Компания «Яндекс» может столкнуться с проверкой со стороны Генеральной прокуратуры РФ после инцидента с виртуальным помощником «Алиса», который не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом говорится в обращении основателя Совета блогеров Валерии Рытвиной.

«Просим провести прокурорскую проверку ООО 'Яндекс' на предмет выявления правонарушений и/или преступлений», — говорится в обращении к Генпрокуратуре. Рытвиной, пишут «Известия». Подчеркивается, что в случае обнаружения нарушений необходимо принять меры в отношении компании и ее руководства.

Инцидент с «Алисой» произошел в июне, когда на вопрос «Чей Крым?» голосовой помощник ответил неопределенно, в то время как по другим регионам России таких затруднений не возникало. Совет блогеров также направил письмо в компанию «Яндекс», чтобы выяснить в связи с чем сведения о принадлежности Республики Крым не внесены в базы данных виртуального помощника «Алиса».

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Компания «Яндекс» может столкнуться с проверкой со стороны Генеральной прокуратуры РФ после инцидента с виртуальным помощником «Алиса», который не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом говорится в обращении основателя Совета блогеров Валерии Рытвиной. «Просим провести прокурорскую проверку ООО 'Яндекс' на предмет выявления правонарушений и/или преступлений», — говорится в обращении к Генпрокуратуре. Рытвиной, пишут «Известия». Подчеркивается, что в случае обнаружения нарушений необходимо принять меры в отношении компании и ее руководства. Инцидент с «Алисой» произошел в июне, когда на вопрос «Чей Крым?» голосовой помощник ответил неопределенно, в то время как по другим регионам России таких затруднений не возникало. Совет блогеров также направил письмо в компанию «Яндекс», чтобы выяснить в связи с чем сведения о принадлежности Республики Крым не внесены в базы данных виртуального помощника «Алиса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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