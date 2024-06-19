Генпрокуратуру просят проверить «Яндекс» на нарушения из-за вопроса «Чей Крым»

20 июня 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Компания «Яндекс» может столкнуться с проверкой со стороны Генпрокуратуры РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Яндекс» может столкнуться с проверкой со стороны Генеральной прокуратуры РФ после инцидента с виртуальным помощником «Алиса», который не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом говорится в обращении основателя Совета блогеров Валерии Рытвиной. «Просим провести прокурорскую проверку ООО 'Яндекс' на предмет выявления правонарушений и/или преступлений», — говорится в обращении к Генпрокуратуре. Рытвиной, пишут «Известия». Подчеркивается, что в случае обнаружения нарушений необходимо принять меры в отношении компании и ее руководства. Инцидент с «Алисой» произошел в июне, когда на вопрос «Чей Крым?» голосовой помощник ответил неопределенно, в то время как по другим регионам России таких затруднений не возникало. Совет блогеров также направил письмо в компанию «Яндекс», чтобы выяснить в связи с чем сведения о принадлежности Республики Крым не внесены в базы данных виртуального помощника «Алиса». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Яндекс» может столкнуться с проверкой со стороны Генеральной прокуратуры РФ после инцидента с виртуальным помощником «Алиса», который не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом говорится в обращении основателя Совета блогеров Валерии Рытвиной. «Просим провести прокурорскую проверку ООО 'Яндекс' на предмет выявления правонарушений и/или преступлений», — говорится в обращении к Генпрокуратуре. Рытвиной, пишут «Известия». Подчеркивается, что в случае обнаружения нарушений необходимо принять меры в отношении компании и ее руководства. Инцидент с «Алисой» произошел в июне, когда на вопрос «Чей Крым?» голосовой помощник ответил неопределенно, в то время как по другим регионам России таких затруднений не возникало. Совет блогеров также направил письмо в компанию «Яндекс», чтобы выяснить в связи с чем сведения о принадлежности Республики Крым не внесены в базы данных виртуального помощника «Алиса».