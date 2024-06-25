Челябинский губернатор рассказал Мишустину, как будут поддерживать малый бизнес

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 июня в Москве выступил в поддержку программ льготного кредитования малого бизнеса и повышения производительности труда. Заявления Текслер сделал на стратегической сессии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Программа льготного субсидирования для малого и среднего бизнеса запускалась в 2019 году в период ключевой ставки — 7,75% и даже тогда показала свою значимость, а при текущей ставке эта важность, очевидно — еще больше. Тем более МСП самый быстрорастущий сектор экономики и его вклад в экономический рост существенен», — уточнил Текслер.
Также Текслер поддержал идею увеличения финансирования по федеральному проекту «Производительность труда». Он отметил, что это ключевой проект для обеспечения экономического роста в условиях дефицита кадров. При этом наименее финансово емкий из всех нацпроектов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин также выступил в поддержку малого и среднего бизнеса, заметив, что МСП становится драйвером экономического роста в регионах. Благодаря ему создаются рабочие места, товары и сервисы, современные решения. Он подчеркнул, что для него необходим широкий спектр мер поддержки.
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