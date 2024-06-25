Челябинский губернатор рассказал Мишустину, как будут поддерживать малый бизнес

Текслер: программа льготного кредитования — эффективное средство помощи бизнесу
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой выступил Алексей Текслер
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой выступил Алексей Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 июня в Москве выступил в поддержку программ льготного кредитования малого бизнеса и повышения производительности труда. Заявления Текслер сделал на стратегической сессии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Программа льготного субсидирования для малого и среднего бизнеса запускалась в 2019 году в период ключевой ставки — 7,75% и даже тогда показала свою значимость, а при текущей ставке эта важность, очевидно — еще больше. Тем более МСП самый быстрорастущий сектор экономики и его вклад в экономический рост существенен», — уточнил Текслер.

Также Текслер поддержал идею увеличения финансирования по федеральному проекту «Производительность труда». Он отметил, что это ключевой проект для обеспечения экономического роста в условиях дефицита кадров. При этом наименее финансово емкий из всех нацпроектов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин также выступил в поддержку малого и среднего бизнеса, заметив, что МСП становится драйвером экономического роста в регионах. Благодаря ему создаются рабочие места, товары и сервисы, современные решения. Он подчеркнул, что для него необходим широкий спектр мер поддержки.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 июня в Москве выступил в поддержку программ льготного кредитования малого бизнеса и повышения производительности труда. Заявления Текслер сделал на стратегической сессии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Программа льготного субсидирования для малого и среднего бизнеса запускалась в 2019 году в период ключевой ставки — 7,75% и даже тогда показала свою значимость, а при текущей ставке эта важность, очевидно — еще больше. Тем более МСП самый быстрорастущий сектор экономики и его вклад в экономический рост существенен», — уточнил Текслер. Также Текслер поддержал идею увеличения финансирования по федеральному проекту «Производительность труда». Он отметил, что это ключевой проект для обеспечения экономического роста в условиях дефицита кадров. При этом наименее финансово емкий из всех нацпроектов. Глава правительства РФ Михаил Мишустин также выступил в поддержку малого и среднего бизнеса, заметив, что МСП становится драйвером экономического роста в регионах. Благодаря ему создаются рабочие места, товары и сервисы, современные решения. Он подчеркнул, что для него необходим широкий спектр мер поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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