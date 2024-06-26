Жители Курска отравились в суши-баре, где есть роллы «Стафилококкай» и «Стрептококаи»: что известно

В суши-баре Курска Sushi King произошла вспышка сальмонеллеза. Медицинская помощь потребовалась нескольким гостям заведения, у которых лабораторно подтверждено заражение этой инфекцией. URA.RU расскажет подробнее о случившемся — в материале.
Что произошло
В Курске зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди посетителей одного из суши-баров. Медицинская помощь потребовалась нескольким гостям заведения, у которых диагностировано заражение. Об этом рассказал главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин.
Он также отметил, что обследование других посетителей продолжается, и вскоре будут известны окончательные результаты. Симптомы у заболевших включали повышенную температуру, интоксикацию, слабость, рвоту и диарею.
Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора по Курску, от продукции сети суши-баров «Суши Король» пострадали 13 человек. Отравление произошло после употребления блюд с рыбой и морепродуктами в сливочном соусе.
Как названия в меню связаны с массовым отравлением
В меню Sushi King были обнаружены блюда с необычными названиями, напоминающими пищевые инфекции. Отмечается, что пока не установлена конкретная причина отравления. «В одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы „Хот-Стафилоккокай“, „Стрептококаи“ и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций», — передает РИА Новости.
Администратор одного из ресторанов сети рассказал telegram-каналу «Подъем», что Роспотребнадзор не нашел нарушений в их деятельности. По его словам, отравление никак не связано с названиями блюд.
«Все что угодно может быть, индивидуальная непереносимость, например, грязные руки. А тут, да, как вы сказали, ирония судьбы. У нас нарушений нет», — заявил работник суши-бара.
Прошлые нарушения владельца суши-бара
По информации Россельхознадзора, в производстве использовалось несертифицированное филе цыпленка. В связи с происшествием одна из точек сети была временно закрыта. В ведомстве отметили, что ИП Растам Мохаммад Шариф Исмаилович, которому принадлежит суши-бар, уже попадал в поле зрения с такими нарушениями.
Суши-бар не приостановил работу
Власти приостановили работу кафе. Однако заказать еду из него все еще можно через сайт и по телефону.
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