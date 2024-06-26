Жители Курска отравились в суши-баре, где есть роллы «Стафилококкай» и «Стрептококаи»: что известно

Роллы «Хот-Стафилококкай» есть в суши-баре Курска, где отравились 13 человек

26 июня 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

В Sushi King есть роллы «Хот-Стафилоккокай», «Стрептококаи» и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций Фото: Размик Закарян © URA.RU В суши-баре Курска Sushi King произошла вспышка сальмонеллеза. Медицинская помощь потребовалась нескольким гостям заведения, у которых лабораторно подтверждено заражение этой инфекцией. URA.RU расскажет подробнее о случившемся — в материале. Что произошло В Курске зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди посетителей одного из суши-баров. Медицинская помощь потребовалась нескольким гостям заведения, у которых диагностировано заражение. Об этом рассказал главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин. Он также отметил, что обследование других посетителей продолжается, и вскоре будут известны окончательные результаты. Симптомы у заболевших включали повышенную температуру, интоксикацию, слабость, рвоту и диарею. Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора по Курску, от продукции сети суши-баров «Суши Король» пострадали 13 человек. Отравление произошло после употребления блюд с рыбой и морепродуктами в сливочном соусе. Как названия в меню связаны с массовым отравлением В меню Sushi King были обнаружены блюда с необычными названиями, напоминающими пищевые инфекции. Отмечается, что пока не установлена конкретная причина отравления. «В одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы „Хот-Стафилоккокай“, „Стрептококаи“ и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций», — передает РИА Новости. Администратор одного из ресторанов сети рассказал telegram-каналу «Подъем», что Роспотребнадзор не нашел нарушений в их деятельности. По его словам, отравление никак не связано с названиями блюд. «Все что угодно может быть, индивидуальная непереносимость, например, грязные руки. А тут, да, как вы сказали, ирония судьбы. У нас нарушений нет», — заявил работник суши-бара. Прошлые нарушения владельца суши-бара По информации Россельхознадзора, в производстве использовалось несертифицированное филе цыпленка. В связи с происшествием одна из точек сети была временно закрыта. В ведомстве отметили, что ИП Растам Мохаммад Шариф Исмаилович, которому принадлежит суши-бар, уже попадал в поле зрения с такими нарушениями. Суши-бар не приостановил работу Власти приостановили работу кафе. Однако заказать еду из него все еще можно через сайт и по телефону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суши-баре Курска Sushi King произошла вспышка сальмонеллеза. Медицинская помощь потребовалась нескольким гостям заведения, у которых лабораторно подтверждено заражение этой инфекцией. URA.RU расскажет подробнее о случившемся — в материале. В Курске зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди посетителей одного из суши-баров. Медицинская помощь потребовалась нескольким гостям заведения, у которых диагностировано заражение. Об этом рассказал главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин. Он также отметил, что обследование других посетителей продолжается, и вскоре будут известны окончательные результаты. Симптомы у заболевших включали повышенную температуру, интоксикацию, слабость, рвоту и диарею. Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора по Курску, от продукции сети суши-баров «Суши Король» пострадали 13 человек. Отравление произошло после употребления блюд с рыбой и морепродуктами в сливочном соусе. В меню Sushi King были обнаружены блюда с необычными названиями, напоминающими пищевые инфекции. Отмечается, что пока не установлена конкретная причина отравления. «В одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы „Хот-Стафилоккокай“, „Стрептококаи“ и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций», — передает РИА Новости. Администратор одного из ресторанов сети рассказал telegram-каналу «Подъем», что Роспотребнадзор не нашел нарушений в их деятельности. По его словам, отравление никак не связано с названиями блюд. Власти приостановили работу кафе. Однако заказать еду из него все еще можно через сайт и по телефону.