Стало известно, кому в Челябинске готовы платить 350 тысяч рублей в месяц

Шлифовальщик на заводе в Челябинске может зарабатывать 350 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Помимо хорошего заработка, сотрудникам предлагают униформу и проживание Фото:

В Челябинске в июне 2024 года шлифовщику на приборостроительном заводе при сменном графике готовы платить 346 тысяч рублей в месяц. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы более года, сообщили в пресс-службе «Авто Работа».

«В Челябинске в июне 2024 года одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала позиция шлифовщика. Специалисту на приборостроительном заводе готовы предложить зарплату до 346 000 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в круг обязанностей специалиста будет входить обработка плоскостей и сопряженных поверхностей, придание гладкости и полирование, а также доводка плоскостей, наружных и внутренних поверхностей. Помимо высокой заработной платы, компания также предоставляет униформу и проживание.

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В Челябинске в июне 2024 года шлифовщику на приборостроительном заводе при сменном графике готовы платить 346 тысяч рублей в месяц. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы более года, сообщили в пресс-службе «Авто Работа». «В Челябинске в июне 2024 года одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала позиция шлифовщика. Специалисту на приборостроительном заводе готовы предложить зарплату до 346 000 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в круг обязанностей специалиста будет входить обработка плоскостей и сопряженных поверхностей, придание гладкости и полирование, а также доводка плоскостей, наружных и внутренних поверхностей. Помимо высокой заработной платы, компания также предоставляет униформу и проживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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