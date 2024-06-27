Стало известно, кому в Челябинске готовы платить 350 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в июне 2024 года шлифовщику на приборостроительном заводе при сменном графике готовы платить 346 тысяч рублей в месяц. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы более года, сообщили в пресс-службе «Авто Работа».
«В Челябинске в июне 2024 года одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала позиция шлифовщика. Специалисту на приборостроительном заводе готовы предложить зарплату до 346 000 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в круг обязанностей специалиста будет входить обработка плоскостей и сопряженных поверхностей, придание гладкости и полирование, а также доводка плоскостей, наружных и внутренних поверхностей. Помимо высокой заработной платы, компания также предоставляет униформу и проживание.
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