Сотни российских туристов застряли в аэропорту Москвы

Shot: 320 россиян не могут вылететь в Анталью на протяжении пяти часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс Москва — Анталья авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Турцию еще в 03:15 по московскому времени
Рейс Москва — Анталья авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Турцию еще в 03:15 по московскому времени Фото:

В аэропорту Внуково застряли 320 россиян, ожидая вылета в Анталью. Рейс авиакомпании Azur Air на Boeing 767-300 должен был отправиться в 03:15 по московском времени, однако задержка уже превысила пять часов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«По словам, измученных ожиданием отпуска россиян, их рейс переносили около десяти раз — его постоянно откладывают на 30 минут. На данный момент Boeing все еще не вылетел», — говорится в сообщении. 

По информации пассажиров, после того как их посадили в самолет, они провели в душной кабине более получаса без кондиционирования и воды. После чего их вернули в терминал.

Задержка рейса из Антальи в Москву накануне также составила более пяти часов, при этом пассажирам также не предоставляли кондиционирование воздуха в салоне, что привело к ухудшению состояния здоровья у трех человек, включая ребенка. По информации Mash, россияне не могли вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускали с самолета.

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В аэропорту Внуково застряли 320 россиян, ожидая вылета в Анталью. Рейс авиакомпании Azur Air на Boeing 767-300 должен был отправиться в 03:15 по московском времени, однако задержка уже превысила пять часов. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «По словам, измученных ожиданием отпуска россиян, их рейс переносили около десяти раз — его постоянно откладывают на 30 минут. На данный момент Boeing все еще не вылетел», — говорится в сообщении.  По информации пассажиров, после того как их посадили в самолет, они провели в душной кабине более получаса без кондиционирования и воды. После чего их вернули в терминал. Задержка рейса из Антальи в Москву накануне также составила более пяти часов, при этом пассажирам также не предоставляли кондиционирование воздуха в салоне, что привело к ухудшению состояния здоровья у трех человек, включая ребенка. По информации Mash, россияне не могли вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускали с самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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