В Госдуме заявили, что Канье Уэст может получить гражданство России

Депутат Госдумы Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России
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Важным фактором является отношение Канье Уэста к России, заявила Драпеко Фото:

Если американский рэпер Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность. Так считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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«Если он попросит [гражданство РФ], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — заявила Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Канье Уэст приехал в Москву, об этом сообщила продюсер Яна Рудковская, передает RT. Оказалось, что цель его визита — встреча с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Также есть информация, что Уэст рассматривает российские площадки для проведения концерта.

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Если американский рэпер Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность. Так считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Если он попросит [гражданство РФ], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — заявила Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва». Канье Уэст приехал в Москву, об этом сообщила продюсер Яна Рудковская, передает RT. Оказалось, что цель его визита — встреча с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Также есть информация, что Уэст рассматривает российские площадки для проведения концерта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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