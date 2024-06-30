В Госдуме заявили, что Канье Уэст может получить гражданство России

Депутат Госдумы Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России

30 июня 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Если американский рэпер Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность. Так считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Если он попросит [гражданство РФ], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — заявила Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва». Канье Уэст приехал в Москву, об этом сообщила продюсер Яна Рудковская, передает RT. Оказалось, что цель его визита — встреча с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Также есть информация, что Уэст рассматривает российские площадки для проведения концерта.