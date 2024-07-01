В Челябинске перед вантовым мостом построят прогулочную зону за 14 млн рублей. Фото

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Развязка. Стройка. Мост. Челябинск., мост, рабочий, стройка
На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей Фото:

В Челябинске до вантового моста, который строят на Северо-западе, благоустроят тротуар с велодорожкой. Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста. На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по устройству тротуара с велодорожкой в рамках благоустройства участка от улицы Университетская Набережная до реки Миасс. Длина тротуара будет 700 метров, ширина — 500 метров. Работы должны будут завершить к 20 августа», — сообщается на сайте.

Велодорожку от пешеходной части будет отделять разметка. По обе стороны маршрута посеют газон. Сам мост планируется открыть к началу осени.

Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста
Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста
Фото:

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В Челябинске до вантового моста, который строят на Северо-западе, благоустроят тротуар с велодорожкой. Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста. На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству тротуара с велодорожкой в рамках благоустройства участка от улицы Университетская Набережная до реки Миасс. Длина тротуара будет 700 метров, ширина — 500 метров. Работы должны будут завершить к 20 августа», — сообщается на сайте. Велодорожку от пешеходной части будет отделять разметка. По обе стороны маршрута посеют газон. Сам мост планируется открыть к началу осени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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