В Челябинске до вантового моста, который строят на Северо-западе, благоустроят тротуар с велодорожкой. Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста. На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей, сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по устройству тротуара с велодорожкой в рамках благоустройства участка от улицы Университетская Набережная до реки Миасс. Длина тротуара будет 700 метров, ширина — 500 метров. Работы должны будут завершить к 20 августа», — сообщается на сайте.
Велодорожку от пешеходной части будет отделять разметка. По обе стороны маршрута посеют газон. Сам мост планируется открыть к началу осени.
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