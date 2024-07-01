В Челябинске перед вантовым мостом построят прогулочную зону за 14 млн рублей. Фото

01 июля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до вантового моста, который строят на Северо-западе, благоустроят тротуар с велодорожкой. Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста. На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству тротуара с велодорожкой в рамках благоустройства участка от улицы Университетская Набережная до реки Миасс. Длина тротуара будет 700 метров, ширина — 500 метров. Работы должны будут завершить к 20 августа», — сообщается на сайте. Велодорожку от пешеходной части будет отделять разметка. По обе стороны маршрута посеют газон. Сам мост планируется открыть к началу осени. Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста Фото: соцсети в контакте «черное и белое» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске до вантового моста, который строят на Северо-западе, благоустроят тротуар с велодорожкой. Прогулочную зону возведут от пересечения Университетской набережной с улицей Королева до самого моста. На работы будет выделено 14 млн 271 тысячу рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству тротуара с велодорожкой в рамках благоустройства участка от улицы Университетская Набережная до реки Миасс. Длина тротуара будет 700 метров, ширина — 500 метров. Работы должны будут завершить к 20 августа», — сообщается на сайте. Велодорожку от пешеходной части будет отделять разметка. По обе стороны маршрута посеют газон. Сам мост планируется открыть к началу осени.