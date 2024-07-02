В Минздраве назвали простые способы профилактики рака

Онколог Каприн: для профилактики рака нужно отказаться от ряда вредных привычек

02 июля 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Андрей Каприн считает, что важно регулярно проходить обследование Фото: Анна Майорова © URA.RU Отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни помогают в профилактике рака. Об этом заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Первое — отказаться от вредных привычек. Второе — ограничить пребывание под открытым солнцем в часы наибольшей солнечной активности, отказаться от посещения солярия. Третье — вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого», — заявил Андрей Каприн РИА Новости. Он также подчеркнул важность регулярных профилактических осмотров и диспансеризации. Андрей Каприн напомнил, что помимо избегания вредных продуктов и ультрафиолета, необходимо обращать внимание на своевременное обследование организма, что позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Это значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Ранее врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова рассказала, как легко рассчитать персональный риск развития рака. Она предложила количество выкуренных сигарет в день в штуках умножить на стаж курения в годах и разделить на 20. По словам Назаровой, если показатель составляет более 20, то рекомендовано прохождение обследования, направленное на выявления рака легкого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни помогают в профилактике рака. Об этом заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Первое — отказаться от вредных привычек. Второе — ограничить пребывание под открытым солнцем в часы наибольшей солнечной активности, отказаться от посещения солярия. Третье — вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого», — заявил Андрей Каприн РИА Новости. Он также подчеркнул важность регулярных профилактических осмотров и диспансеризации. Андрей Каприн напомнил, что помимо избегания вредных продуктов и ультрафиолета, необходимо обращать внимание на своевременное обследование организма, что позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Это значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Ранее врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова рассказала, как легко рассчитать персональный риск развития рака. Она предложила количество выкуренных сигарет в день в штуках умножить на стаж курения в годах и разделить на 20. По словам Назаровой, если показатель составляет более 20, то рекомендовано прохождение обследования, направленное на выявления рака легкого.