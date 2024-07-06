Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеоролик c участниками Бажовского фестиваля, показав людей, которые интересуется родной культурой и ремеслами. Он также поблагодарил организаторов и участников Бажовки.
«В 2024 году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие. За это время он стал легендарным для всех, кто интересуется родной культурой и ремеслами», — написал Текслер в telegram-канале.
Он отметил, что каждый год Бажовка собирает десятки тысяч гостей со всей страны. По его словам, выросло поколение тех, кто когда-то побывав здесь, приезжает сюда вновь — уже со своими детьми.
В этом году Бажовский фестиваль проходил в селе Демарино Пластовского района с 5 по 7 июля. Традиционно состоялось выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также прошли мастер-классы, главным из которых стало приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!