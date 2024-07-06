06 июля 2024
05 июля 2024

Губернатор Текслер показал, чем занимаются участники Бажовского фестиваля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бажовский фестиваль
В этом году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеоролик c участниками Бажовского фестиваля, показав людей, которые интересуется родной культурой и ремеслами. Он также поблагодарил организаторов и участников Бажовки.

«В 2024 году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие. За это время он стал легендарным для всех, кто интересуется родной культурой и ремеслами», — написал Текслер в telegram-канале.

Он отметил, что каждый год Бажовка собирает десятки тысяч гостей со всей страны. По его словам, выросло поколение тех, кто когда-то побывав здесь, приезжает сюда вновь — уже со своими детьми.

В этом году Бажовский фестиваль проходил в селе Демарино Пластовского района с 5 по 7 июля. Традиционно состоялось выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также прошли мастер-классы, главным из которых стало приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеоролик c участниками Бажовского фестиваля, показав людей, которые интересуется родной культурой и ремеслами. Он также поблагодарил организаторов и участников Бажовки. «В 2024 году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие. За это время он стал легендарным для всех, кто интересуется родной культурой и ремеслами», — написал Текслер в telegram-канале. Он отметил, что каждый год Бажовка собирает десятки тысяч гостей со всей страны. По его словам, выросло поколение тех, кто когда-то побывав здесь, приезжает сюда вновь — уже со своими детьми. В этом году Бажовский фестиваль проходил в селе Демарино Пластовского района с 5 по 7 июля. Традиционно состоялось выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также прошли мастер-классы, главным из которых стало приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...