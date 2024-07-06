Губернатор Текслер показал, чем занимаются участники Бажовского фестиваля. Видео

07 июля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

В этом году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеоролик c участниками Бажовского фестиваля, показав людей, которые интересуется родной культурой и ремеслами. Он также поблагодарил организаторов и участников Бажовки. «В 2024 году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие. За это время он стал легендарным для всех, кто интересуется родной культурой и ремеслами», — написал Текслер в telegram-канале. Он отметил, что каждый год Бажовка собирает десятки тысяч гостей со всей страны. По его словам, выросло поколение тех, кто когда-то побывав здесь, приезжает сюда вновь — уже со своими детьми. В этом году Бажовский фестиваль проходил в селе Демарино Пластовского района с 5 по 7 июля. Традиционно состоялось выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также прошли мастер-классы, главным из которых стало приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеоролик c участниками Бажовского фестиваля, показав людей, которые интересуется родной культурой и ремеслами. Он также поблагодарил организаторов и участников Бажовки. «В 2024 году Бажовский фестиваль отмечает свое тридцатилетие. За это время он стал легендарным для всех, кто интересуется родной культурой и ремеслами», — написал Текслер в telegram-канале. Он отметил, что каждый год Бажовка собирает десятки тысяч гостей со всей страны. По его словам, выросло поколение тех, кто когда-то побывав здесь, приезжает сюда вновь — уже со своими детьми. В этом году Бажовский фестиваль проходил в селе Демарино Пластовского района с 5 по 7 июля. Традиционно состоялось выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также прошли мастер-классы, главным из которых стало приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы.