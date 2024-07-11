В Приморье задержали мигранта, оскорблявшего русских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Кетово. Курган , полиция, канвой
Полиция задержала мигранта после ссоры с местными жителями Фото:

В Приморском крае следователи задержали 20-летнего мигранта, обвиняемого в оскорблении русских во время конфликта на парковке в Артеме. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком Приморья». Также ведется проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации.

По данным следствия, инцидент произошел 8 июля 2024 года. Подозреваемый, уроженец иностранного государства, в ходе спора на парковке высказывал угрозы и оскорбления в адрес местных жителей. Мужчину обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском крае следователи задержали 20-летнего мигранта, обвиняемого в оскорблении русских во время конфликта на парковке в Артеме. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. «В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком Приморья». Также ведется проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации. По данным следствия, инцидент произошел 8 июля 2024 года. Подозреваемый, уроженец иностранного государства, в ходе спора на парковке высказывал угрозы и оскорбления в адрес местных жителей. Мужчину обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...