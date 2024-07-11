В Приморье задержали мигранта, оскорблявшего русских

В Приморском крае следователи задержали 20-летнего мигранта, обвиняемого в оскорблении русских во время конфликта на парковке в Артеме. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком Приморья». Также ведется проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации.
По данным следствия, инцидент произошел 8 июля 2024 года. Подозреваемый, уроженец иностранного государства, в ходе спора на парковке высказывал угрозы и оскорбления в адрес местных жителей. Мужчину обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.
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В Приморском крае следователи задержали 20-летнего мигранта, обвиняемого в оскорблении русских во время конфликта на парковке в Артеме. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. «В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком Приморья». Также ведется проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации. По данным следствия, инцидент произошел 8 июля 2024 года. Подозреваемый, уроженец иностранного государства, в ходе спора на парковке высказывал угрозы и оскорбления в адрес местных жителей. Мужчину обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.