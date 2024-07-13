Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Украина отвела вооруженные силы дальше от белорусской границы, заявил Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Он уточнил, что после «определенной работы» белорусской стороны Киев отвел войска от границы с Беларусью.

«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. <…> После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы <…> от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта».

Лукашенко 13 июля посетил границу Беларуси с Украиной. Ранее там базировались комплексы «Полонез» и «Искандер».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Он уточнил, что после «определенной работы» белорусской стороны Киев отвел войска от границы с Беларусью. «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. <…> После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы <…> от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта». Лукашенко 13 июля посетил границу Беларуси с Украиной. Ранее там базировались комплексы «Полонез» и «Искандер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...