Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

13 июля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Украина отвела вооруженные силы дальше от белорусской границы, заявил Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Он уточнил, что после «определенной работы» белорусской стороны Киев отвел войска от границы с Беларусью. «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. <…> После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы <…> от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта». Лукашенко 13 июля посетил границу Беларуси с Украиной. Ранее там базировались комплексы «Полонез» и «Искандер». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Он уточнил, что после «определенной работы» белорусской стороны Киев отвел войска от границы с Беларусью. «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. <…> После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы <…> от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта». Лукашенко 13 июля посетил границу Беларуси с Украиной. Ранее там базировались комплексы «Полонез» и «Искандер».