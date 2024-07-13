Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Он уточнил, что после «определенной работы» белорусской стороны Киев отвел войска от границы с Беларусью.
«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. <…> После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы <…> от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта».
Лукашенко 13 июля посетил границу Беларуси с Украиной. Ранее там базировались комплексы «Полонез» и «Искандер».
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