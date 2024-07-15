Двукратная участница Олимпийских игр, хоккеистка Александра Вафина объявила о завершении карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Динамо-Нева», за который спортсменка играла последние три года.
«Нападающий Александра Вафина завершает профессиональную карьеру. Спасибо за всё, что ты сделала для „Динамо“, для женского хоккея в нашей стране, для российского спорта!» — сообщили в пресс-службе клуба.
Вафина — мастер спорта международного класса, дважды бронзовый призер чемпионатов мира. Кроме того, она дважды чемпионка Универсиады и двукратный участник Олимпийских Игр, чемпионка Женской хоккейной лиги.
Спортсменка родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 15-летнем возрасте с мамой переехала в Челябинск. С 2008 по 2014 годы она выступала за команду «Факел» (сейчас «Белые медведицы»). Вафина представляла Челябинскую область в составе сборной России на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах.
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