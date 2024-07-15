15 июля 2024

Участница Олимпийских игр из Челябинска Вафина завершила карьеру

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Александра Вафина уходит из большого хоккея
Александра Вафина уходит из большого хоккея Фото:

Двукратная участница Олимпийских игр, хоккеистка Александра Вафина объявила о завершении карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Динамо-Нева», за который спортсменка играла последние три года.

«Нападающий Александра Вафина завершает профессиональную карьеру. Спасибо за всё, что ты сделала для „Динамо“, для женского хоккея в нашей стране, для российского спорта!» — сообщили в пресс-службе клуба.

Вафина — мастер спорта международного класса, дважды бронзовый призер чемпионатов мира. Кроме того, она дважды чемпионка Универсиады и двукратный участник Олимпийских Игр, чемпионка Женской хоккейной лиги.

Спортсменка родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 15-летнем возрасте с мамой переехала в Челябинск. С 2008 по 2014 годы она выступала за команду «Факел» (сейчас «Белые медведицы»). Вафина представляла Челябинскую область в составе сборной России на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах.

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Двукратная участница Олимпийских игр, хоккеистка Александра Вафина объявила о завершении карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Динамо-Нева», за который спортсменка играла последние три года. «Нападающий Александра Вафина завершает профессиональную карьеру. Спасибо за всё, что ты сделала для „Динамо“, для женского хоккея в нашей стране, для российского спорта!» — сообщили в пресс-службе клуба. Вафина — мастер спорта международного класса, дважды бронзовый призер чемпионатов мира. Кроме того, она дважды чемпионка Универсиады и двукратный участник Олимпийских Игр, чемпионка Женской хоккейной лиги. Спортсменка родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 15-летнем возрасте с мамой переехала в Челябинск. С 2008 по 2014 годы она выступала за команду «Факел» (сейчас «Белые медведицы»). Вафина представляла Челябинскую область в составе сборной России на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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