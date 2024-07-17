Трагедия произошла в доме на ул. Титова, 18 Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Екатеринбуржцы, проживающие в доме на ул. Титова, 18, делали замечания Алексею и Ирине (имена изменены), которую в ночь на 17 июля нашли зарезанной в сгоревшей квартире. Туда, по словам соседей, пара заехала пару дней назад. За пару часов до трагедии Ирина выбегала в подъезд в одних трусах. Жильцы предполагают, что она была пьяной.

«Мы заругались на этих жильцов, которые появились пару дней назад. Они неправильно закрывали общую дверь. Показали мужчине, как нужно. Спустя какое-то время в подъезде появилась его спутница, она была в одних красных трусах, явно пьяная», — рассказала женщина.

После этого произошло ЧП: соседи услышали хлопок. «Выбежала в подъезд, вижу тело [Ирины] лежит, опять была голой, с колото-резанными ранами. Было три или четыре пожарных машины, полицейские и врачи», — вспоминает другая соседка. Другой пострадавший — Алексей — сейчас находится в больнице.

Квартира, в которой произошел пожар, сдавалась посуточно. В аренду ее сдавал мужчина, но принадлежит она его матери, объяснила корреспонденту третья соседка.

Днем 17 июля на месте происшествия работала оперативно-следственная группа. Была и хозяйка квартира, силовики опросили ее. После она прибралась в подъезде — замыла следы крови. Там же до сих пор чувствуется сильный запах гари. Некоторые соседи тоже наводили порядок — вытряхивали и чистили подъездные ковры.

Был ли задержан подозреваемый в убийстве женщины, пока неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.

Пожар произошел в квартире на втором этаже Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Общая дверь в тамбур Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Машина СКР Фото: Сергей Бодров © URA.RU