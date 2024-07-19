В Екатеринбурге заметили огромную колонну Росгвардии. Видео

19 июля 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

На 10-минутный проезд колонны светофор переключился на зеленый (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов запечатлели длинную колонну Росгвардии. По ходу их движения светофор автоматически переключили на зеленый свет, рассказал очевидец. «Огромная колонна Росгвардии куда-то поехала. Даже светофоры переключили на зеленый по их ходу движения, ждали минут 10, пока все проедут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на перекрестке улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов запечатлели длинную колонну Росгвардии. По ходу их движения светофор автоматически переключили на зеленый свет, рассказал очевидец. «Огромная колонна Росгвардии куда-то поехала. Даже светофоры переключили на зеленый по их ходу движения, ждали минут 10, пока все проедут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил.