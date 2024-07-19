В Екатеринбурге заметили огромную колонну Росгвардии. Видео

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, росгвардия
На 10-минутный проезд колонны светофор переключился на зеленый (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов запечатлели длинную колонну Росгвардии. По ходу их движения светофор автоматически переключили на зеленый свет, рассказал очевидец.

«Огромная колонна Росгвардии куда-то поехала. Даже светофоры переключили на зеленый по их ходу движения, ждали минут 10, пока все проедут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на перекрестке улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов запечатлели длинную колонну Росгвардии. По ходу их движения светофор автоматически переключили на зеленый свет, рассказал очевидец. «Огромная колонна Росгвардии куда-то поехала. Даже светофоры переключили на зеленый по их ходу движения, ждали минут 10, пока все проедут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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