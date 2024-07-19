Губернатор Текслер вручил награды челябинским металлургам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 июля вручил награды работникам Челябинского металлургического комбината. Чествование состоялось в рамках мероприятия «Горячие сердца на все времена», которое прошло в спортивном комплексе «Металлург». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Сегодня благодаря вашему труду комбинат работает на победу, работает для нашей страны. Делает все, чтобы наша страна развивалась», — заявил Алексей Текслер.
В ходе празднования губернатор вручил государственные и региональные награды заслуженным работникам ПАО «ЧМК», подчеркнув их вклад в развитие комбината и страны. Три представителя профессии были удостоены звания «Почетный металлург». Шесть сотрудников комбината получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Одному сотруднику присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области». Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Челябинской области были награждены семь работников ЧМК.
Как сообщало URA.RU ранее, 19 июля на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан в Магнитогорске. Награды жители получили из рук губернатора Алексея Текслера и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
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