19 июля 2024

Губернатор Текслер вручил награды челябинским металлургам

Губернатор Алексей Текслер вручил награды работникам ЧМК
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум УТРО-2024: встреча участников с губернатором Челябинской области. Екатеринбург, текслер алексей
Алексей Текслер отметил, что вместе с комбинатом развивается и Металлургический район Челябинска Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 июля вручил награды работникам Челябинского металлургического комбината. Чествование состоялось в рамках мероприятия «Горячие сердца на все времена», которое прошло в спортивном комплексе «Металлург». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сегодня благодаря вашему труду комбинат работает на победу, работает для нашей страны. Делает все, чтобы наша страна развивалась», — заявил Алексей Текслер.

В ходе празднования губернатор вручил государственные и региональные награды заслуженным работникам ПАО «ЧМК», подчеркнув их вклад в развитие комбината и страны. Три представителя профессии были удостоены звания «Почетный металлург». Шесть сотрудников комбината получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Одному сотруднику присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области». Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Челябинской области были награждены семь работников ЧМК.

Как сообщало URA.RU ранее, 19 июля на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан в Магнитогорске. Награды жители получили из рук губернатора Алексея Текслера и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 июля вручил награды работникам Челябинского металлургического комбината. Чествование состоялось в рамках мероприятия «Горячие сердца на все времена», которое прошло в спортивном комплексе «Металлург». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Сегодня благодаря вашему труду комбинат работает на победу, работает для нашей страны. Делает все, чтобы наша страна развивалась», — заявил Алексей Текслер. В ходе празднования губернатор вручил государственные и региональные награды заслуженным работникам ПАО «ЧМК», подчеркнув их вклад в развитие комбината и страны. Три представителя профессии были удостоены звания «Почетный металлург». Шесть сотрудников комбината получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Одному сотруднику присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области». Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Челябинской области были награждены семь работников ЧМК. Как сообщало URA.RU ранее, 19 июля на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан в Магнитогорске. Награды жители получили из рук губернатора Алексея Текслера и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
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