Губернатор Текслер вручил награды челябинским металлургам

Губернатор Алексей Текслер вручил награды работникам ЧМК

20 июля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил, что вместе с комбинатом развивается и Металлургический район Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 июля вручил награды работникам Челябинского металлургического комбината. Чествование состоялось в рамках мероприятия «Горячие сердца на все времена», которое прошло в спортивном комплексе «Металлург». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Сегодня благодаря вашему труду комбинат работает на победу, работает для нашей страны. Делает все, чтобы наша страна развивалась», — заявил Алексей Текслер. В ходе празднования губернатор вручил государственные и региональные награды заслуженным работникам ПАО «ЧМК», подчеркнув их вклад в развитие комбината и страны. Три представителя профессии были удостоены звания «Почетный металлург». Шесть сотрудников комбината получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Одному сотруднику присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области». Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Челябинской области были награждены семь работников ЧМК. Как сообщало URA.RU ранее, 19 июля на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан в Магнитогорске. Награды жители получили из рук губернатора Алексея Текслера и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 июля вручил награды работникам Челябинского металлургического комбината. Чествование состоялось в рамках мероприятия «Горячие сердца на все времена», которое прошло в спортивном комплексе «Металлург». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Сегодня благодаря вашему труду комбинат работает на победу, работает для нашей страны. Делает все, чтобы наша страна развивалась», — заявил Алексей Текслер. В ходе празднования губернатор вручил государственные и региональные награды заслуженным работникам ПАО «ЧМК», подчеркнув их вклад в развитие комбината и страны. Три представителя профессии были удостоены звания «Почетный металлург». Шесть сотрудников комбината получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Одному сотруднику присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области». Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Челябинской области были награждены семь работников ЧМК. Как сообщало URA.RU ранее, 19 июля на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан в Магнитогорске. Награды жители получили из рук губернатора Алексея Текслера и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.