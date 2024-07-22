Происшествия Пожары Из якутского села эвакуируют жителей из-за лесного пожара 22 июля 2024 в 08:28 Размер текста - 17 + Из села Оргет в Якутии эвакуируют детей, беременных, инвалидов и пожилых людей из-за лесного пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из якутского села Оргет проводится эвакуация жителей из-за приближения лесного пожара. Об этом сообщает глава Верхневилюйского района Валерий Николаев. «Чрезвычайной комиссией и местным оперативным штабом было принято решение об эвакуации беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания, пожилых людей и детей в село Верхневилюйск», — написал Николаев в своем telegram-канале . Он добавил, что лесной пожар, площадь которого составляет 5,7 тысяч гектаров, находится всего в шести километрах от села Оргет. К тушению огня привлечены 47 человек и 5 единиц техники. В Якутии зафиксировано 78 природных пожаров на общей площади более 659 тыс. гектаров, что вызвало объявление режима ЧС федерального уровня с 1 июля и установление специального противопожарного режима по всему региону. Ранее во время тушения пожаров в Якутии пропал вертолет Robinson. Вчера, 21 июля, на его поиски вылетел вертолет Ми-8, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из якутского села Оргет проводится эвакуация жителей из-за приближения лесного пожара. Об этом сообщает глава Верхневилюйского района Валерий Николаев. «Чрезвычайной комиссией и местным оперативным штабом было принято решение об эвакуации беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания, пожилых людей и детей в село Верхневилюйск», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что лесной пожар, площадь которого составляет 5,7 тысяч гектаров, находится всего в шести километрах от села Оргет. К тушению огня привлечены 47 человек и 5 единиц техники. В Якутии зафиксировано 78 природных пожаров на общей площади более 659 тыс. гектаров, что вызвало объявление режима ЧС федерального уровня с 1 июля и установление специального противопожарного режима по всему региону. Ранее во время тушения пожаров в Якутии пропал вертолет Robinson. Вчера, 21 июля, на его поиски вылетел вертолет Ми-8, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям