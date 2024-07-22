Из якутского села эвакуируют жителей из-за лесного пожара

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Из села Оргет в Якутии эвакуируют детей, беременных, инвалидов и пожилых людей из-за лесного пожара Фото:

Из якутского села Оргет проводится эвакуация жителей из-за приближения лесного пожара. Об этом сообщает глава Верхневилюйского района Валерий Николаев.

«Чрезвычайной комиссией и местным оперативным штабом было принято решение об эвакуации беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания, пожилых людей и детей в село Верхневилюйск», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что лесной пожар, площадь которого составляет 5,7 тысяч гектаров, находится всего в шести километрах от села Оргет.

К тушению огня привлечены 47 человек и 5 единиц техники. В Якутии зафиксировано 78 природных пожаров на общей площади более 659 тыс. гектаров, что вызвало объявление режима ЧС федерального уровня с 1 июля и установление специального противопожарного режима по всему региону.

Ранее во время тушения пожаров в Якутии пропал вертолет Robinson. Вчера, 21 июля, на его поиски вылетел вертолет Ми-8, сообщает «Национальная служба новостей».

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Из якутского села Оргет проводится эвакуация жителей из-за приближения лесного пожара. Об этом сообщает глава Верхневилюйского района Валерий Николаев. «Чрезвычайной комиссией и местным оперативным штабом было принято решение об эвакуации беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания, пожилых людей и детей в село Верхневилюйск», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что лесной пожар, площадь которого составляет 5,7 тысяч гектаров, находится всего в шести километрах от села Оргет. К тушению огня привлечены 47 человек и 5 единиц техники. В Якутии зафиксировано 78 природных пожаров на общей площади более 659 тыс. гектаров, что вызвало объявление режима ЧС федерального уровня с 1 июля и установление специального противопожарного режима по всему региону. Ранее во время тушения пожаров в Якутии пропал вертолет Robinson. Вчера, 21 июля, на его поиски вылетел вертолет Ми-8, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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