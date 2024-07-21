21 июля 2024

В Екатеринбурге затопило улицу на Южном автовокзале

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке произошла утечка холодной воды
На участке произошла утечка холодной воды Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сурикова—Большакова затопило проезжую часть, виной всему — коммунальная авария. Жителей соседних домов переключили на резервный водовод, поэтому проблем с подачей воды нет, заявили URA.RU в пресс-службе «Водоканала».

«Сегодня в 08:50 поступила заявка об утечке холодной воды на перекрестке Сурикова-Большакова. Бригада приехала на место аварии, водовод был отключен. Повреждение на водоводе составляет диаметром 300 мм. Сейчас устраняем повреждения, будут произведены работы», — пояснили представители «Водоканала».

На прошлой неделе центр Екатеринбурга и еще несколько улиц затопило после ливня. Во время непогоды жители квартала «Космонавтов 11» лишились света. В ЖК обрушилась линия электропередач.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сурикова—Большакова затопило проезжую часть, виной всему — коммунальная авария. Жителей соседних домов переключили на резервный водовод, поэтому проблем с подачей воды нет, заявили URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Сегодня в 08:50 поступила заявка об утечке холодной воды на перекрестке Сурикова-Большакова. Бригада приехала на место аварии, водовод был отключен. Повреждение на водоводе составляет диаметром 300 мм. Сейчас устраняем повреждения, будут произведены работы», — пояснили представители «Водоканала». На прошлой неделе центр Екатеринбурга и еще несколько улиц затопило после ливня. Во время непогоды жители квартала «Космонавтов 11» лишились света. В ЖК обрушилась линия электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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