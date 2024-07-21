В Екатеринбурге затопило улицу на Южном автовокзале

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сурикова—Большакова затопило проезжую часть, виной всему — коммунальная авария. Жителей соседних домов переключили на резервный водовод, поэтому проблем с подачей воды нет, заявили URA.RU в пресс-службе «Водоканала».
«Сегодня в 08:50 поступила заявка об утечке холодной воды на перекрестке Сурикова-Большакова. Бригада приехала на место аварии, водовод был отключен. Повреждение на водоводе составляет диаметром 300 мм. Сейчас устраняем повреждения, будут произведены работы», — пояснили представители «Водоканала».
На прошлой неделе центр Екатеринбурга и еще несколько улиц затопило после ливня. Во время непогоды жители квартала «Космонавтов 11» лишились света. В ЖК обрушилась линия электропередач.
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