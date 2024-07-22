В Екатеринбурге на улице Викулова водитель Porsche Cayenne сбил 15-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, перебегавших дорогу вблизи пешеходного перехода. Подростков с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель машины Porsche Cayenne, двигаясь по улице Викулова, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода», — говорится в telegram-канале ведомства. Подростков госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбурге.
Подростки пояснили автоинспекторам, что увидели на остановке трамвай и побежали через дорогу, чтобы успеть на него. Водитель – 28-летняя девушка, также объяснила, что пыталась экстренно затормозить, увидев детей, но аварии избежать не удалось. Полицейские проверят, как в школе, где учатся подростки, детей обучают ПДД.
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