В Екатеринбурге иномарка сбила двух бегущих к трамваю подростков. Фото

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Подростки увидели трамвай и побежали к нему через дорогу
Подростки увидели трамвай и побежали к нему через дорогу Фото:

В Екатеринбурге на улице Викулова водитель Porsche Cayenne сбил 15-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, перебегавших дорогу вблизи пешеходного перехода. Подростков с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Водитель машины Porsche Cayenne, двигаясь по улице Викулова, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода», — говорится в telegram-канале ведомства. Подростков госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбурге.

Подростки пояснили автоинспекторам, что увидели на остановке трамвай и побежали через дорогу, чтобы успеть на него. Водитель – 28-летняя девушка, также объяснила, что пыталась экстренно затормозить, увидев детей, но аварии избежать не удалось. Полицейские проверят, как в школе, где учатся подростки, детей обучают ПДД.

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В Екатеринбурге на улице Викулова водитель Porsche Cayenne сбил 15-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, перебегавших дорогу вблизи пешеходного перехода. Подростков с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель машины Porsche Cayenne, двигаясь по улице Викулова, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода», — говорится в telegram-канале ведомства. Подростков госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбурге. Подростки пояснили автоинспекторам, что увидели на остановке трамвай и побежали через дорогу, чтобы успеть на него. Водитель – 28-летняя девушка, также объяснила, что пыталась экстренно затормозить, увидев детей, но аварии избежать не удалось. Полицейские проверят, как в школе, где учатся подростки, детей обучают ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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