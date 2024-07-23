В Копейске (Челябинская область) семья с детьми из села Синеглазово боится, что из-за подтопления их дом может рухнуть в любой момент и находится в нем становится небезопасно. Семья просит помощи и заявляет, что возле дома уже начала проваливаться земля.
«Мы семья из четырех человек я, муж и двое детей живем в доме в селе Синеглазово по улице Клубная, 51. Наш дом может обвалится в любой момент из за воды в доме, где находится стало опасно. Лестница уже обвалилась, трещина на фасаде — дом повело. Некоторые двери уже не закрываются. Вдоль дома уже начинает проваливаться земля», — написала семья в группе «Текслер Помоги» в социальной сети в «ВКонтакте».
Жильцы отмечают, что половина села в воде стоит с самой весны. Откачивать воду из дома бесполезно через час или два она опять приходит в том же объёме. Они просят местные власти принять меры по устранению данной проблемы, поскольку им некуда переехать из этого дома.
В мэрии Копейска сообщили, что жалоба направлена в МУ ГСЗ и в ЕДДС Копейска. По информации МУ ГСЗ, специализированный институт «Виогем» (Белгородская область) разрабатывает проект общего водопонижения всего Копейского округа. Семью также попросили подать заявку на электронную почту МУ «ГСЗ», которую «незамедлительно передадут» в подрядную организацию.
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