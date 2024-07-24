Япония выразила протест РФ из-за санкций против граждан

Японское правительство выразило России протест из-за санкций, наложенных на 13 граждан Токио. Страна будет и дальше продолжать принимать меры для защиты своей деловой деятельности в РФ. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси.
«Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», — заявил Хаяси, его слова передает японское издание Dmenu. Он добавил, что России 24 июля в связи с подобным был выражен протест. Правительство будет продолжать принимать соответствующие меры для защиты своей деловой деятельности и компаний, находящихся в РФ.
Ранее министерство иностранных дел России 23 июля объявило о введении бессрочного запрета на въезд в страну для 13 граждан Японии. Это решение было принято как ответ на санкционные действия со стороны Токио, связанные с украинским конфликтом, пишет RT. Среди тех, кто попал под ограничения, оказались высокопоставленные представители японского бизнеса и государственных структур, включая главу Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танаку, председателя правления Toyota Motor Акио Тоеда, основателя корпорации Rakuten Хироси Микитани и президента Nikken Макото Амэмию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.