24 июля 2024

Детей челябинских бойцов СВО бесплатно накормят и компенсируют оплату учебы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
Детей участников СВО бесплатно накормят в школах и техникумах Фото:

Дети из челябинских многодетных семей и участников СВО будут получать бесплатное питание в школах и колледжах. Эти и другие меры соцподдержки вступают в силу с 1 сентября. Соответствующие изменения в областной закон «Об образовании в Челябинской области» 25 июля поддержали депутаты Заксобрания Челябинской области, передает корреспондент URA.RU с заседания.

«Дети из семей участников специальной военной операции, обучающихся в колледжах при вузах, получили право на горячее питание. Также для них установлена ежемесячная выплата в размере 18700 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU. Кроме того, для этой аудитории предусмотрена компенсация расходов на платную учебу до 70 050 рублей за учебный год.

Инициатором нововведений выступил глава региона Алексей Текстер. В проекте закона новые меры соцподдержки также касаются детей из многодетных семей. Им предоставят горячие обеды в школах, техникумах и колледжах. А тем, кто очно учится в колледжах при вузах, будут компенсировать 20% стоимости обучения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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Дети из челябинских многодетных семей и участников СВО будут получать бесплатное питание в школах и колледжах. Эти и другие меры соцподдержки вступают в силу с 1 сентября. Соответствующие изменения в областной закон «Об образовании в Челябинской области» 25 июля поддержали депутаты Заксобрания Челябинской области, передает корреспондент URA.RU с заседания. «Дети из семей участников специальной военной операции, обучающихся в колледжах при вузах, получили право на горячее питание. Также для них установлена ежемесячная выплата в размере 18700 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU. Кроме того, для этой аудитории предусмотрена компенсация расходов на платную учебу до 70 050 рублей за учебный год. Инициатором нововведений выступил глава региона Алексей Текстер. В проекте закона новые меры соцподдержки также касаются детей из многодетных семей. Им предоставят горячие обеды в школах, техникумах и колледжах. А тем, кто очно учится в колледжах при вузах, будут компенсировать 20% стоимости обучения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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