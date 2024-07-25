25 июля 2024

В Челябинске из-за шторма отменили фестиваль «Небо-2024»

© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы надеются на летную погоду через неделю
Организаторы надеются на летную погоду через неделю Фото:

В Челябинске из-за длительного шторма и ливня отменили фестиваль «Небо-2024», который должен был состоятся на аэродроме Устиново в 15 километрах от Миасса. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«С большим сожалением сообщаем, что в эту субботу погода не позволяет нам провести „Небо-2024“ во всем его объеме. Фестиваль был запланирован на 27 июля», — сообщают организаторы в группе «НЕБО 2024 — Ежегодный Воздушный Фестиваль» в социальной сети в «ВКонтакте».

Отмечается, что команда фестиваля приняла решение перенести фестиваль на неделю — на 3 августа, в надежде на летную погоду. В программе заявлены парашютные прыжки, полёты с кордовыми самолётами, лазертаг, фуд-корт, полеты на воздушных шарах и бесплатные мастер-классы и шоу для детей.

Ранее ГУ МЧС по региону призвало жителей Челябинской области соблюдать меры личной безопасности. От гидрометцентра был получен прогноз об опасных погодных явлениях — 26-27 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. 

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В Челябинске из-за длительного шторма и ливня отменили фестиваль «Небо-2024», который должен был состоятся на аэродроме Устиново в 15 километрах от Миасса. Об этом сообщили организаторы фестиваля. «С большим сожалением сообщаем, что в эту субботу погода не позволяет нам провести „Небо-2024“ во всем его объеме. Фестиваль был запланирован на 27 июля», — сообщают организаторы в группе «НЕБО 2024 — Ежегодный Воздушный Фестиваль» в социальной сети в «ВКонтакте». Отмечается, что команда фестиваля приняла решение перенести фестиваль на неделю — на 3 августа, в надежде на летную погоду. В программе заявлены парашютные прыжки, полёты с кордовыми самолётами, лазертаг, фуд-корт, полеты на воздушных шарах и бесплатные мастер-классы и шоу для детей. Ранее ГУ МЧС по региону призвало жителей Челябинской области соблюдать меры личной безопасности. От гидрометцентра был получен прогноз об опасных погодных явлениях — 26-27 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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