29 июля 2024

СК завел дело после жалоб на мигрантов в Подмосковье

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Клипарт. Салехард, су ск по янао, салехардский межрайонный следственный отдел
СК возбудило уголовное дело по статье о халатности Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о халатности, связанном с невыполнением требований миграционного законодательства в Помосковье. Об этом сообщили в ведомстве.

«В социальных медиа опубликовано обращение участников и ветеранов боевых действий к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности», — сообщает пресс-служба СК в telegram-канале.

В связи с жалобами граждан, опасающихся за свою безопасность, Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.

Ранее на коллегии с участием мэра Долгопрудного глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков акцентировал внимание на необходимости борьбы с проблемой нелегальных мигрантов в регионе. По словам представителя ведомства, задача «осветлить» Подмосковье от мигрантов находится под особым контролем президента России Владимира Путин.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о халатности, связанном с невыполнением требований миграционного законодательства в Помосковье. Об этом сообщили в ведомстве. «В социальных медиа опубликовано обращение участников и ветеранов боевых действий к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности», — сообщает пресс-служба СК в telegram-канале. В связи с жалобами граждан, опасающихся за свою безопасность, Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. Ранее на коллегии с участием мэра Долгопрудного глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков акцентировал внимание на необходимости борьбы с проблемой нелегальных мигрантов в регионе. По словам представителя ведомства, задача «осветлить» Подмосковье от мигрантов находится под особым контролем президента России Владимира Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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