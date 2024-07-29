СК завел дело после жалоб на мигрантов в Подмосковье

30 июля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

СК возбудило уголовное дело по статье о халатности Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о халатности, связанном с невыполнением требований миграционного законодательства в Помосковье. Об этом сообщили в ведомстве. «В социальных медиа опубликовано обращение участников и ветеранов боевых действий к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности», — сообщает пресс-служба СК в telegram-канале. В связи с жалобами граждан, опасающихся за свою безопасность, Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. Ранее на коллегии с участием мэра Долгопрудного глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков акцентировал внимание на необходимости борьбы с проблемой нелегальных мигрантов в регионе. По словам представителя ведомства, задача «осветлить» Подмосковье от мигрантов находится под особым контролем президента России Владимира Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о халатности, связанном с невыполнением требований миграционного законодательства в Помосковье. Об этом сообщили в ведомстве. «В социальных медиа опубликовано обращение участников и ветеранов боевых действий к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности», — сообщает пресс-служба СК в telegram-канале. В связи с жалобами граждан, опасающихся за свою безопасность, Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. Ранее на коллегии с участием мэра Долгопрудного глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков акцентировал внимание на необходимости борьбы с проблемой нелегальных мигрантов в регионе. По словам представителя ведомства, задача «осветлить» Подмосковье от мигрантов находится под особым контролем президента России Владимира Путин.