Челябинский «Трактор» начинает подготовку к сезону КХЛ 2024-2025 годов

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"Трактор" готовится к новому сезону
"Трактор" готовится к новому сезону Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» начал подготовку к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщает 30 июля официальный telegram-канала клуба, игроки начали проходить предсезонный медосмотр.

«Бодрость духа, грация и пластика. Усиленно готовимся к старту сборов, первая группа уже прошла медицинский осмотр», — сообщили в клубе.

Предсезонные тренировочные сборы начнутся 1 августа и продлятся до 19 числа. Затем «черно-белые» примут участие в двух предсезонных турнирах — Мемориале Виктора Блинова в Омске и Кубке губернатора Челябинской области. В июле в Челябинск прибыл новый главный тренер команды канадец Бенуа Гру.

Регулярный чемпионат «Трактор» начнет на выезде матчем в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 4 сентября. После этого «черно-белые» проведут еще четыре игры на выезде — с «Барысом», «Салаватом Юлаевым», СКА и «Сочи». В Челябинске «Трактор» откроет домашнюю четырехматчевую серию 19 сентября с «Нефтехимиком».

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Хоккейный клуб «Трактор» начал подготовку к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщает 30 июля официальный telegram-канала клуба, игроки начали проходить предсезонный медосмотр. «Бодрость духа, грация и пластика. Усиленно готовимся к старту сборов, первая группа уже прошла медицинский осмотр», — сообщили в клубе. Предсезонные тренировочные сборы начнутся 1 августа и продлятся до 19 числа. Затем «черно-белые» примут участие в двух предсезонных турнирах — Мемориале Виктора Блинова в Омске и Кубке губернатора Челябинской области. В июле в Челябинск прибыл новый главный тренер команды канадец Бенуа Гру. Регулярный чемпионат «Трактор» начнет на выезде матчем в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 4 сентября. После этого «черно-белые» проведут еще четыре игры на выезде — с «Барысом», «Салаватом Юлаевым», СКА и «Сочи». В Челябинске «Трактор» откроет домашнюю четырехматчевую серию 19 сентября с «Нефтехимиком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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