31 июля 2024

В Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Воды не будет в домах сутки Фото:

Жители Индустриального района Перми на сутки останутся без воды. Об отключении сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

«С полуночи 16 августа до 12:00 17 августа в Индустриальном районе Перми будет отключено водоснабжение. Под отключение попадут дома по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийская 30,51 и ул. Подводников 11Б. У жителей района по другим адресам будет ограничена подача воды» — уточнил главный инженер компании Константин Гусев.

Отключение связано с ремонтными работами. На водопроводе будет заменено запорное оборудование, которое позволит в будущем при ремонтах отключать подачу воды у меньшего количества домов.

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Жители Индустриального района Перми на сутки останутся без воды. Об отключении сообщили в компании «Новогор-Прикамье». «С полуночи 16 августа до 12:00 17 августа в Индустриальном районе Перми будет отключено водоснабжение. Под отключение попадут дома по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийская 30,51 и ул. Подводников 11Б. У жителей района по другим адресам будет ограничена подача воды» — уточнил главный инженер компании Константин Гусев. Отключение связано с ремонтными работами. На водопроводе будет заменено запорное оборудование, которое позволит в будущем при ремонтах отключать подачу воды у меньшего количества домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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