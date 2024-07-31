Общество ЖКХ и Городская среда В Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду 01 августа 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Воды не будет в домах сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Индустриального района Перми на сутки останутся без воды. Об отключении сообщили в компании «Новогор-Прикамье». «С полуночи 16 августа до 12:00 17 августа в Индустриальном районе Перми будет отключено водоснабжение. Под отключение попадут дома по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийская 30,51 и ул. Подводников 11Б. У жителей района по другим адресам будет ограничена подача воды» — уточнил главный инженер компании Константин Гусев. Отключение связано с ремонтными работами. На водопроводе будет заменено запорное оборудование, которое позволит в будущем при ремонтах отключать подачу воды у меньшего количества домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Индустриального района Перми на сутки останутся без воды. Об отключении сообщили в компании «Новогор-Прикамье». «С полуночи 16 августа до 12:00 17 августа в Индустриальном районе Перми будет отключено водоснабжение. Под отключение попадут дома по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийская 30,51 и ул. Подводников 11Б. У жителей района по другим адресам будет ограничена подача воды» — уточнил главный инженер компании Константин Гусев. Отключение связано с ремонтными работами. На водопроводе будет заменено запорное оборудование, которое позволит в будущем при ремонтах отключать подачу воды у меньшего количества домов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям