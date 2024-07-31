В Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду

Жители Индустриального района Перми на сутки останутся без воды. Об отключении сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
«С полуночи 16 августа до 12:00 17 августа в Индустриальном районе Перми будет отключено водоснабжение. Под отключение попадут дома по ул. Карпинского, 63а, 78, 82; ул. Кавалерийская 30,51 и ул. Подводников 11Б. У жителей района по другим адресам будет ограничена подача воды» — уточнил главный инженер компании Константин Гусев.
Отключение связано с ремонтными работами. На водопроводе будет заменено запорное оборудование, которое позволит в будущем при ремонтах отключать подачу воды у меньшего количества домов.
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