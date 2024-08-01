Текслер пообещал помощь жителям затопленного челябинского поселка

Поселок подтопили обильные ливни Фото: Кристина Радионова © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил поселок Смородинка близ Миасса, выслушал жителей и пообещал помощь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер встретился с местными жителями, рассказал о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий паводка. Губернатор заверил в том, что всем пострадавшим от наводнения людям будет оказана поддержка и материальная помощь», — уточняют в пресс-службе правительства.

Ситуация в поселке остается стабильно напряженной. Ранее здесь укрепили плитами дамбу и сделали новый обводной канал для воды. В пресс-службе областного правительства добавляют, что уровень воды в каскаде водоемов Миасса пока не снижается. Спасатели, полиция и МЧС круглосуточно дежурят на месте.

Ранее исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов сообщал, что в поселке Смородинка приход воды превышает возможности водопропускной системы. Наблюдается перелив через тело дамбы.