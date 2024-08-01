Лидерами среди имен для младенцев в Челябинской области стали Анна и Михаил

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В июле на территории региона мальчиков родилось больше, чем девочек
В июле на территории региона мальчиков родилось больше, чем девочек Фото:

По данным Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, самыми популярными именами, данными новорожденным в июле, стали Анна для девочек и Михаил для мальчиков. Еще несколько имен были названы распространенными, но чуть менее лидирующими.  

«Как оказалось, девочек новоиспеченные родители чаще всего называли Аннами. Мальчиков чаще всего нарекали Михаилами», — сообщает издание «КП-Челябинск».

Также девочек часто называют София и Мария. У мальчиков же на втором и третьем месте по популярности расположились имена Артем и Матвей. Всего в регионе родились 1262 девочки и 1375 мальчиков.

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По данным Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, самыми популярными именами, данными новорожденным в июле, стали Анна для девочек и Михаил для мальчиков. Еще несколько имен были названы распространенными, но чуть менее лидирующими.   «Как оказалось, девочек новоиспеченные родители чаще всего называли Аннами. Мальчиков чаще всего нарекали Михаилами», — сообщает издание «КП-Челябинск». Также девочек часто называют София и Мария. У мальчиков же на втором и третьем месте по популярности расположились имена Артем и Матвей. Всего в регионе родились 1262 девочки и 1375 мальчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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