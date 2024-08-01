Лидерами среди имен для младенцев в Челябинской области стали Анна и Михаил

По данным Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, самыми популярными именами, данными новорожденным в июле, стали Анна для девочек и Михаил для мальчиков. Еще несколько имен были названы распространенными, но чуть менее лидирующими.
«Как оказалось, девочек новоиспеченные родители чаще всего называли Аннами. Мальчиков чаще всего нарекали Михаилами», — сообщает издание «КП-Челябинск».
Также девочек часто называют София и Мария. У мальчиков же на втором и третьем месте по популярности расположились имена Артем и Матвей. Всего в регионе родились 1262 девочки и 1375 мальчиков.
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