Россия решила отказаться от исследования моря

Кабмин внес в Думу проект о выходе России из Совета по исследованию моря

01 августа 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Россия больше не будет исследовать Атлантический океан и прилегающие к нему моря в составе Совета Фото: Виталий Страхов © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выходе России из Международного Совета по исследованию моря. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Денонсировать Конвенцию о Международном Совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — написали в федеральном законе. В пояснительной записке к проекту добавили, что 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции Совет приостановил участие России в деятельности Совета. До настоящего времени неправомерное решение не было отменено. Членами Международного Совета по исследованию моря являются 20 стран, среди которых Дания, Канада, Франция, США и другие. Совет осуществляет свою деятельность на территории Атлантического океана и прилегающих к нему морей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выходе России из Международного Совета по исследованию моря. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Денонсировать Конвенцию о Международном Совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — написали в федеральном законе. В пояснительной записке к проекту добавили, что 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции Совет приостановил участие России в деятельности Совета. До настоящего времени неправомерное решение не было отменено. Членами Международного Совета по исследованию моря являются 20 стран, среди которых Дания, Канада, Франция, США и другие. Совет осуществляет свою деятельность на территории Атлантического океана и прилегающих к нему морей.