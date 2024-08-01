Россия решила отказаться от исследования моря

Кабмин внес в Думу проект о выходе России из Совета по исследованию моря
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Россия больше не будет исследовать Атлантический океан и прилегающие к нему моря в составе Совета Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выходе России из Международного Совета по исследованию моря. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Денонсировать Конвенцию о Международном Совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — написали в федеральном законе. В пояснительной записке к проекту добавили, что 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции Совет приостановил участие России в деятельности Совета. До настоящего времени неправомерное решение не было отменено.

Членами Международного Совета по исследованию моря являются 20 стран, среди которых Дания, Канада, Франция, США и другие. Совет осуществляет свою деятельность на территории Атлантического океана и прилегающих к нему морей.

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выходе России из Международного Совета по исследованию моря. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Денонсировать Конвенцию о Международном Совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — написали в федеральном законе. В пояснительной записке к проекту добавили, что 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции Совет приостановил участие России в деятельности Совета. До настоящего времени неправомерное решение не было отменено. Членами Международного Совета по исследованию моря являются 20 стран, среди которых Дания, Канада, Франция, США и другие. Совет осуществляет свою деятельность на территории Атлантического океана и прилегающих к нему морей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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