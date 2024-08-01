Россия решила отказаться от исследования моря

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выходе России из Международного Совета по исследованию моря. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Денонсировать Конвенцию о Международном Совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — написали в федеральном законе. В пояснительной записке к проекту добавили, что 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции Совет приостановил участие России в деятельности Совета. До настоящего времени неправомерное решение не было отменено.
Членами Международного Совета по исследованию моря являются 20 стран, среди которых Дания, Канада, Франция, США и другие. Совет осуществляет свою деятельность на территории Атлантического океана и прилегающих к нему морей.
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