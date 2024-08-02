Жительница Челябинска требует снести возле ее дома забор

03 августа 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

По мнению челябинки, забор нарушает ее права Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска Татьяна И. требует снести забор, который два года назад установили вокруг ее дома по улице Труда, 5а. Старший по дому Юрий М. из-за личного конфликта, по словам женщины, заблокировал ее брелок и теперь она не может заехать во двор даже когда ей необходимо отвезти мать-инвалида к врачу. Подробности истории на URA.RU. Татьяна работала подполковником юстиции, но года назад ушла на пенсию. Она многодетная мать и живет в квартире с мамой-инвалидом II группы, которая также является собственником квартиры на шестом этаже по улице Труда, 5а. Машина Татьяны официально зарегистрирована в обществе инвалидов. «Два года назад было проведено собрание по вопросам установки забора около нашего дома. После установки забора я, как положено, купила брелок за 1000 рублей», — рассказала URA.RU Татьяна. В этом году 21 апреля старший по дому Юрий М. организовал субботник. Тем, кто не будет участвовать, он предложил заплатить деньги. Татьяна забыла про субботник и деньги переводить тоже не стала. Вечером того же дня между Татьяной и Юрием произошел конфликт. 1 мая Татьяна не смогла выехать из своего двора, у нее перестал работать брелок. Одна из соседок одолжила женщине свой ключ, но спустя время и он перестал работать. Потом Юрий заявил соседке, что брелоки он не включит, пока Татьяна публично не извинится за оскорбления. Минувшей ночью, 2 августа, Татьяна оставила машину возле дома, но из-за этого ворота не могли закрыться и стояли открытые всю ночь. Утром она обнаружила, что ей пробили по восемь раз каждое колесо у машины. Новый комплект шин стоит 39 тысяч рублей. «Я припарковалась правильно. Меня попросили убрать машину, но я отказалась, так как уже выпила и ничего не нарушала», — сообщила Татьяна. Челябинка добивается, чтобы ворота около дома убрали. Тем более, что они никак не охраняют территорию двора, говорит она. Зайти может любой просто открыв дверь. URA.RU удалось дозвонится до старшего по дому Юрия М., который рассказал, что все сказанное Татьяной является ложью. По его словам, он также не блокировал брелок Татьяне. «Все что она сказала — мягко говоря, неправда. Она уже давно воюет не только со мной, но и с половиной дома. Что касается конфликта во время субботника, то у нас есть видео, что это она скандалила и толкнула пенсионера и материлась на соседей, лезла в драку. У нас есть общедомовой чат, где она поливает не только меня, но и жильцов грязью. За словом в карман не лезет, поведение ее не совсем адекватно», — считает старший по дому. Юрии М. сообщил URA.RU, что уже по всем этим фактам написал заявление в полицию, а теперь собирается обратиться и в прокуратуру. Он отметил, что уже получал от Татьяны угрозы физической расправы в свой адрес. По его словам, дама бравирует своими связями в правоохранительных органах и обещает ему, «что когда его закопают, его уже не найдут». «Татьяне действительно кто-то прошлой ночью проколол шины. Это произошло после того, как она перегородила общедомовой проезд. Кто это сделал — неизвестно», — добавил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска Татьяна И. требует снести забор, который два года назад установили вокруг ее дома по улице Труда, 5а. Старший по дому Юрий М. из-за личного конфликта, по словам женщины, заблокировал ее брелок и теперь она не может заехать во двор даже когда ей необходимо отвезти мать-инвалида к врачу. Подробности истории на URA.RU. Татьяна работала подполковником юстиции, но года назад ушла на пенсию. Она многодетная мать и живет в квартире с мамой-инвалидом II группы, которая также является собственником квартиры на шестом этаже по улице Труда, 5а. Машина Татьяны официально зарегистрирована в обществе инвалидов. «Два года назад было проведено собрание по вопросам установки забора около нашего дома. После установки забора я, как положено, купила брелок за 1000 рублей», — рассказала URA.RU Татьяна. В этом году 21 апреля старший по дому Юрий М. организовал субботник. Тем, кто не будет участвовать, он предложил заплатить деньги. Татьяна забыла про субботник и деньги переводить тоже не стала. Вечером того же дня между Татьяной и Юрием произошел конфликт. 1 мая Татьяна не смогла выехать из своего двора, у нее перестал работать брелок. Одна из соседок одолжила женщине свой ключ, но спустя время и он перестал работать. Потом Юрий заявил соседке, что брелоки он не включит, пока Татьяна публично не извинится за оскорбления. Минувшей ночью, 2 августа, Татьяна оставила машину возле дома, но из-за этого ворота не могли закрыться и стояли открытые всю ночь. Утром она обнаружила, что ей пробили по восемь раз каждое колесо у машины. Новый комплект шин стоит 39 тысяч рублей. «Я припарковалась правильно. Меня попросили убрать машину, но я отказалась, так как уже выпила и ничего не нарушала», — сообщила Татьяна. Челябинка добивается, чтобы ворота около дома убрали. Тем более, что они никак не охраняют территорию двора, говорит она. Зайти может любой просто открыв дверь. URA.RU удалось дозвонится до старшего по дому Юрия М., который рассказал, что все сказанное Татьяной является ложью. По его словам, он также не блокировал брелок Татьяне. «Все что она сказала — мягко говоря, неправда. Она уже давно воюет не только со мной, но и с половиной дома. Что касается конфликта во время субботника, то у нас есть видео, что это она скандалила и толкнула пенсионера и материлась на соседей, лезла в драку. У нас есть общедомовой чат, где она поливает не только меня, но и жильцов грязью. За словом в карман не лезет, поведение ее не совсем адекватно», — считает старший по дому. Юрии М. сообщил URA.RU, что уже по всем этим фактам написал заявление в полицию, а теперь собирается обратиться и в прокуратуру. Он отметил, что уже получал от Татьяны угрозы физической расправы в свой адрес. По его словам, дама бравирует своими связями в правоохранительных органах и обещает ему, «что когда его закопают, его уже не найдут». «Татьяне действительно кто-то прошлой ночью проколол шины. Это произошло после того, как она перегородила общедомовой проезд. Кто это сделал — неизвестно», — добавил собеседник.