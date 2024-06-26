26 июня 2024

Жители Южноуральска потребовали сделать мост, который не ремонтировали 70 лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, грязь
В межсезонье дорога к мосту превращается в непроезжий участок Фото:

Жители поселка Череповка Южноуральска Челябинской области потребовали доделать ремонт моста, который не могут укрепить уже 70 лет. В период паводка дороги размывает и люди сами эвакуируют детей и стариков. Экстренные службы отказываются к ним ехать, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

«В Южноуральске 70 лет не могут отремонтировать 30 метров моста. В паводок поселок отрезан от мира, и жители сами проводят эвакуацию. Скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд», — говорит Рыжий.

В ОНФ уточнили, что во время перелива воды через дамбу размывает насыпной мост, и тогда жители с внедорожниками начинают дежурство. Кто-то отвозит детей по детским садам, кто-то везет пенсионеров к врачу, а кто-то едет в Южноуральск за хлебом на весь поселок.

«Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы мост, наконец, привели в надлежащее состояние», — уточнили в ОНФ.

Ранее стало известно, что улица 2-я Павелецкая в Челябинске оказалась затоплена после сильных дождей, несмотря на недавний ремонт дороги. Ремонтные работы были выполнены на сумму 190 миллионов рублей, но проезд по ней невозможен.

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Жители поселка Череповка Южноуральска Челябинской области потребовали доделать ремонт моста, который не могут укрепить уже 70 лет. В период паводка дороги размывает и люди сами эвакуируют детей и стариков. Экстренные службы отказываются к ним ехать, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. «В Южноуральске 70 лет не могут отремонтировать 30 метров моста. В паводок поселок отрезан от мира, и жители сами проводят эвакуацию. Скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд», — говорит Рыжий. В ОНФ уточнили, что во время перелива воды через дамбу размывает насыпной мост, и тогда жители с внедорожниками начинают дежурство. Кто-то отвозит детей по детским садам, кто-то везет пенсионеров к врачу, а кто-то едет в Южноуральск за хлебом на весь поселок. «Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы мост, наконец, привели в надлежащее состояние», — уточнили в ОНФ. Ранее стало известно, что улица 2-я Павелецкая в Челябинске оказалась затоплена после сильных дождей, несмотря на недавний ремонт дороги. Ремонтные работы были выполнены на сумму 190 миллионов рублей, но проезд по ней невозможен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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