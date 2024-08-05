05 августа 2024

В Челябинске на перекрестке, где автобус переехал студента, появился светофор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возле ЮУрГУ на пересечении Лесопарковой и проспекта Ленина появился светофор
Возле ЮУрГУ на пересечении Лесопарковой и проспекта Ленина появился светофор Фото:

В Челябинске установили светофор на перекрестке, где в ноябре 2023 года водитель автобуса насмерть сбил 20-летнего студента. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

«Пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой был оборудован светофором. Благодарим администрацию Челябинска за создание безопасной среды», — сообщили в пресс-службе университета.

Там в ноябре 2023 года водитель автобуса №123 совершил наезд на студента, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек погиб на месте. В январе 2024 года дело в отношении мужчины передали в суд. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске установили светофор на перекрестке, где в ноябре 2023 года водитель автобуса насмерть сбил 20-летнего студента. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). «Пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой был оборудован светофором. Благодарим администрацию Челябинска за создание безопасной среды», — сообщили в пресс-службе университета. Там в ноябре 2023 года водитель автобуса №123 совершил наезд на студента, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек погиб на месте. В январе 2024 года дело в отношении мужчины передали в суд. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...