В Челябинске на перекрестке, где автобус переехал студента, появился светофор

В Челябинске установили светофор на перекрестке, где в ноябре 2023 года водитель автобуса насмерть сбил 20-летнего студента. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).
«Пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой был оборудован светофором. Благодарим администрацию Челябинска за создание безопасной среды», — сообщили в пресс-службе университета.
Там в ноябре 2023 года водитель автобуса №123 совершил наезд на студента, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек погиб на месте. В январе 2024 года дело в отношении мужчины передали в суд. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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