05 августа 2024

В Екатеринбурге раньше открыли движение на важном мосту. Фото

В Екатеринбурге на месяц раньше открыли движение на развязке «Бухара-Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы завершили за два месяца
Ремонтные работы завершили за два месяца Фото:

В Екатеринбурге за два месяца завершили ремонт развязки «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта. Движение транспорта возобновлено днем 6 августа. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.

«Участок длиной более километра имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы. Поэтому работы с закрытием движения были выполнены в максимально сжатые сроки — всего за два месяца», — написал Орлов в своем telegram-канале.

По словам мэра, особенно важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом обще площадью 700 квадратных метров. «Теперь мост прослужит горожанам и гостям региона долгие годы», — отметил глава Екатеринбурга.

Длина участка превышает километр
Длина участка превышает километр
Фото:
Движение транспорта открыли 6 августа
Движение транспорта открыли 6 августа
Фото: telegram-канал Алексея Орлова

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В Екатеринбурге за два месяца завершили ремонт развязки «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта. Движение транспорта возобновлено днем 6 августа. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «Участок длиной более километра имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы. Поэтому работы с закрытием движения были выполнены в максимально сжатые сроки — всего за два месяца», — написал Орлов в своем telegram-канале. По словам мэра, особенно важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом обще площадью 700 квадратных метров. «Теперь мост прослужит горожанам и гостям региона долгие годы», — отметил глава Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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