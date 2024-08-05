В Екатеринбурге за два месяца завершили ремонт развязки «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта. Движение транспорта возобновлено днем 6 августа. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.
«Участок длиной более километра имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы. Поэтому работы с закрытием движения были выполнены в максимально сжатые сроки — всего за два месяца», — написал Орлов в своем telegram-канале.
По словам мэра, особенно важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом обще площадью 700 квадратных метров. «Теперь мост прослужит горожанам и гостям региона долгие годы», — отметил глава Екатеринбурга.
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