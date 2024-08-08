Челябинские дорожники показали молодежи взрывы гор и строительство новой трассы. Фото, видео

09 августа 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Юные главы из «Движения Первых» вживую увидели буровзрывные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 Челябинской области 8 августа общественному движению «Движение первых» показали, как проводятся буровзрывные работы на горных массивах и строительство новой автодороги. Поездка поможет молодежи определиться с выбором будущей профессии, передает слова главы Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева корреспондент URA.RU. «Сегодня мы приехали на объект с молодыми ребятами из „Движения первых“, которые сейчас находятся в замечательном возрасте. Они интересуются устройством инфраструктуры, которую мы строим круглогодично для того, чтобы расширить транспортную сеть нашей страны и модернизировать ее. Поездка явно будет определенным мотивирующим фактором при выборе специальности. Упрдор „Южный Урал“ с удовольствием будем ждать специалистов, которые появятся спустя несколько лет», — заявил URA.RU Муравьев. Владимир Муравьев также уточнил, что подростки заинтересованы в профессии дорожника-инженера и задают вопросы, касающиеся технических и административных составляющих. Он пообещал помогать и делать все для роста новых специалистов. «Мы приехали на реконструкцию дороги для того, чтобы ребята воочию увидели, как это происходит. Чаще всего мы видим просто результат, когда мы едем из одного региона в другой, но какой путь и как это все организуется, мало кто замечает. Ребята смогут посмотреть процесс строительства и перспективу будущего дороги», — сообщила URA.RU руководитель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова. Экскурсия началась с пересадки ребят на вахтовые автобусы. О реконструкции в реальном времени школьникам рассказывали руководители проектов, работающие непосредственно на стройке. «Движению Первых» показали три эстакады, участки на разных этапах готовности и стройгородок, где живут сотрудники. Главным событием тура стали взрывы — для мероприятия в горный массив заложили три тонны взрывчатки. Кроме того, школьников прокатили на дорожной технике, под контролем рабочих разрешив взять под управление часть машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 Челябинской области 8 августа общественному движению «Движение первых» показали, как проводятся буровзрывные работы на горных массивах и строительство новой автодороги. Поездка поможет молодежи определиться с выбором будущей профессии, передает слова главы Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева корреспондент URA.RU. «Сегодня мы приехали на объект с молодыми ребятами из „Движения первых“, которые сейчас находятся в замечательном возрасте. Они интересуются устройством инфраструктуры, которую мы строим круглогодично для того, чтобы расширить транспортную сеть нашей страны и модернизировать ее. Поездка явно будет определенным мотивирующим фактором при выборе специальности. Упрдор „Южный Урал“ с удовольствием будем ждать специалистов, которые появятся спустя несколько лет», — заявил URA.RU Муравьев. Владимир Муравьев также уточнил, что подростки заинтересованы в профессии дорожника-инженера и задают вопросы, касающиеся технических и административных составляющих. Он пообещал помогать и делать все для роста новых специалистов. «Мы приехали на реконструкцию дороги для того, чтобы ребята воочию увидели, как это происходит. Чаще всего мы видим просто результат, когда мы едем из одного региона в другой, но какой путь и как это все организуется, мало кто замечает. Ребята смогут посмотреть процесс строительства и перспективу будущего дороги», — сообщила URA.RU руководитель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова. Экскурсия началась с пересадки ребят на вахтовые автобусы. О реконструкции в реальном времени школьникам рассказывали руководители проектов, работающие непосредственно на стройке. «Движению Первых» показали три эстакады, участки на разных этапах готовности и стройгородок, где живут сотрудники. Главным событием тура стали взрывы — для мероприятия в горный массив заложили три тонны взрывчатки. Кроме того, школьников прокатили на дорожной технике, под контролем рабочих разрешив взять под управление часть машин.