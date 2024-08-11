Смирнов под звуки сирены дал указание жителям Курской области

Жителям Курской области необходимо сейчас соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться. Об этом под звуки сирены сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться», — заявил Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ нанесли очередную вероломную атаку, однако, к счастью, погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их, по последним данным, 13 человек.
ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате это в регионе развернулись боевые действия. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.
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