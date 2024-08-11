Смирнов под звуки сирены дал указание жителям Курской области

Смирнов попросил жителей Курской области соблюдать команды по ракетной опасности

11 августа 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Врио губернатора Курской области Смирнов рассказал подробности об обстреле ВСУ Курска Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Жителям Курской области необходимо сейчас соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться. Об этом под звуки сирены сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Новость по теме Падение ракеты ВСУ на жилой дом в Курске и эвакуация из Беловского района: главное за ночь. Видео «Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться», — заявил Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ нанесли очередную вероломную атаку, однако, к счастью, погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их, по последним данным, 13 человек. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате это в регионе развернулись боевые действия. Российские военные до сих пор ведут с ними бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курской области необходимо сейчас соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться. Об этом под звуки сирены сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться», — заявил Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ нанесли очередную вероломную атаку, однако, к счастью, погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их, по последним данным, 13 человек. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате это в регионе развернулись боевые действия. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.