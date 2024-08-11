Смирнов под звуки сирены дал указание жителям Курской области

Смирнов попросил жителей Курской области соблюдать команды по ракетной опасности
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День второй., смирнов алексей
Врио губернатора Курской области Смирнов рассказал подробности об обстреле ВСУ Курска Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жителям Курской области необходимо сейчас соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться. Об этом под звуки сирены сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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«Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться», — заявил Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ нанесли очередную вероломную атаку, однако, к счастью, погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их, по последним данным, 13 человек.

ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате это в регионе развернулись боевые действия. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.

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Жителям Курской области необходимо сейчас соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться. Об этом под звуки сирены сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться», — заявил Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ нанесли очередную вероломную атаку, однако, к счастью, погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их, по последним данным, 13 человек. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате это в регионе развернулись боевые действия. Российские военные до сих пор ведут с ними бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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