«Авито»: продажи атрибутики олимпийских игр выросли в два раза в Челябинске

Продажи предметов с символикой олимпийских игр в Челябинске удвоились. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений «Авито», проанализировав интерес пользователей к атрибутике прошедших Олимпиад.
«Пользователи из Челябинска стали активнее продавать и покупать коллекционные вещи, связанные с Олимпиадой-80 в Москве и Олимпиадой-2014 в Сочи. Продажи выросли в два раза, а количество объявлений в этой категории — в 2,5 раза», — сообщили URA.RU аналитики сервиса.
События прошлых лет, такие как Олимпиады в Москве и Сочи, продолжают вызывать ностальгический интерес среди жителей Челябинска. Повышенный интерес к олимпийской атрибутике также обусловлен играми-2024 в Париже и выходом сериала «Игры» о московской Олимпиаде-80.
Наблюдается рост предложений по продаже фигурок, значков и других коллекционных предметов, а также увеличение спроса на них. Средняя стоимость товаров в этой категории составляет 5 600 рублей, а уникальные винтажные предметы предлагаются по значительно более высоким ценам, добавили в пресс-службе сервиса.
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