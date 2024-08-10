10 августа 2024

«Авито»: продажи атрибутики олимпийских игр выросли в два раза в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Олимпиада в Сочи вызывает ностальгию у жителей Челябинска (архивное фото)
Олимпиада в Сочи вызывает ностальгию у жителей Челябинска (архивное фото) Фото:

Продажи предметов с символикой олимпийских игр в Челябинске удвоились. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений «Авито», проанализировав интерес пользователей к атрибутике прошедших Олимпиад.

«Пользователи из Челябинска стали активнее продавать и покупать коллекционные вещи, связанные с Олимпиадой-80 в Москве и Олимпиадой-2014 в Сочи. Продажи выросли в два раза, а количество объявлений в этой категории — в 2,5 раза», — сообщили URA.RU аналитики сервиса.

События прошлых лет, такие как Олимпиады в Москве и Сочи, продолжают вызывать ностальгический интерес среди жителей Челябинска. Повышенный интерес к олимпийской атрибутике также обусловлен играми-2024 в Париже и выходом сериала «Игры» о московской Олимпиаде-80.

Наблюдается рост предложений по продаже фигурок, значков и других коллекционных предметов, а также увеличение спроса на них. Средняя стоимость товаров в этой категории составляет 5 600 рублей, а уникальные винтажные предметы предлагаются по значительно более высоким ценам, добавили в пресс-службе сервиса.

Олимпийские значки можно купить всего за 100 рублей
Олимпийские значки можно купить всего за 100 рублей
Фото:
Брелок с Олимпиады в Сочи
Брелок с Олимпиады в Сочи
Фото:
Винтажный чемодан Олимпиады-80 стоит 45 000 рублей
Винтажный чемодан Олимпиады-80 стоит 45 000 рублей
Фото:

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Продажи предметов с символикой олимпийских игр в Челябинске удвоились. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений «Авито», проанализировав интерес пользователей к атрибутике прошедших Олимпиад. «Пользователи из Челябинска стали активнее продавать и покупать коллекционные вещи, связанные с Олимпиадой-80 в Москве и Олимпиадой-2014 в Сочи. Продажи выросли в два раза, а количество объявлений в этой категории — в 2,5 раза», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. События прошлых лет, такие как Олимпиады в Москве и Сочи, продолжают вызывать ностальгический интерес среди жителей Челябинска. Повышенный интерес к олимпийской атрибутике также обусловлен играми-2024 в Париже и выходом сериала «Игры» о московской Олимпиаде-80. Наблюдается рост предложений по продаже фигурок, значков и других коллекционных предметов, а также увеличение спроса на них. Средняя стоимость товаров в этой категории составляет 5 600 рублей, а уникальные винтажные предметы предлагаются по значительно более высоким ценам, добавили в пресс-службе сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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