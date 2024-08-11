«Известия»: пациенты жалуются на нехватку в аптеках препаратов от рака

В российских аптеках наблюдается дефицит жизненно важных медикаментов для лечения рака и диабета. Некоторые из них отсутствуют минимум в 67 регионах РФ.
«Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой иностранных препаратов, выписанных по рецепту, с действующими веществами рибоциклиб, энзалутамид, олапариб, лорлатиниб, энтректиниб и кабозантиниб. Лекарства выпускаются в форме таблеток и капсул. Российские аналоги есть только у последнего из перечисленных», — передает сообщения организаций по защите прав пациентов издание «Известия».
По данным издания, как минимум в 68 регионах нет препаратов с рибоциклибом «Рисарг». С энзалутамидом «Кстанди», олапарибом «Линпарза» и кабозатинибом «Кабометикс» — в 67, с лорлатинибом «Лорвиква» — в 69, с энтректинибом «Розлитрек» — в 72. Их можно найти только в нескольких аптеках в крупных городах. Эти препараты объемно закупаются больницами и клиниками, а потому их, возможно, получить. Также есть вариант заказать лекарства из-за рубежа.
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