Измененную схему движения поездов через Курск продлили

Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила о продлении измененной схемы движения поездов на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram компании.
«Продлевается измененная схема движения поездов, следующих по территории Курской области», — уточняется в сообщении ФПК, опубликованном в telegram-канале компании. В частности, изменения коснутся ряда поездов, следующих в направлениях Адлер — Калининград и Курск — Москва в определенные даты августа.
Пассажирам, ожидающим отправления этих поездов, будет предоставлена актуальная информация через смс-уведомления. Кроме того, ФПК гарантирует возврат стоимости билетов без взимания дополнительных сборов и платежей для тех, кто отменяет поездку из-за изменений в расписании.
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