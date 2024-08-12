12 августа 2024

Измененную схему движения поездов через Курск продлили

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда будут ездить по расписанию
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила о продлении измененной схемы движения поездов на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram компании.

«Продлевается измененная схема движения поездов, следующих по территории Курской области», — уточняется в сообщении ФПК, опубликованном в telegram-канале компании. В частности, изменения коснутся ряда поездов, следующих в направлениях Адлер — Калининград и Курск — Москва в определенные даты августа.

Пассажирам, ожидающим отправления этих поездов, будет предоставлена актуальная информация через смс-уведомления. Кроме того, ФПК гарантирует возврат стоимости билетов без взимания дополнительных сборов и платежей для тех, кто отменяет поездку из-за изменений в расписании.

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила о продлении измененной схемы движения поездов на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram компании. «Продлевается измененная схема движения поездов, следующих по территории Курской области», — уточняется в сообщении ФПК, опубликованном в telegram-канале компании. В частности, изменения коснутся ряда поездов, следующих в направлениях Адлер — Калининград и Курск — Москва в определенные даты августа. Пассажирам, ожидающим отправления этих поездов, будет предоставлена актуальная информация через смс-уведомления. Кроме того, ФПК гарантирует возврат стоимости билетов без взимания дополнительных сборов и платежей для тех, кто отменяет поездку из-за изменений в расписании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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