В небе над Орловской областью сбиты два беспилотника ВСУ

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В результате атаки ВСУ никто не пострадал, уточнил Андрей Клычков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Орловской областью уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Противник продолжает свои атаки. В небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, ничего не разрушено. На месте работают оперативные службы.

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Над Орловской областью уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков. «Противник продолжает свои атаки. В небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, ничего не разрушено. На месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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