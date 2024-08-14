В небе над Орловской областью сбиты два беспилотника ВСУ

В результате атаки ВСУ никто не пострадал, уточнил Андрей Клычков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Орловской областью уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.
«Противник продолжает свои атаки. В небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА», — написал Андрей Клычков в своем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.