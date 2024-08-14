В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику, нарушающему график

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Южные ворота. Челябинск., автовокзал, южные ворота, маршрутка, 200, маршрут 200
На маршруте стартовала проверка Фото:

В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику маршрута №200, который работает с нарушением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«В министерство поступило несколько жалоб от пассажиров. Сегодня отдел транспортного и линейного контроля проводит контрольное мероприятие по работе маршрута. По его итогу будут приниматься меры», — пояснили URA/RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства добавили, что на следующей неделе запланировано совещание с этим перевозчиком, который работает по нерегулируемому тарифу. На перебои в работе общественного транспорта ранее пожаловались жители станции Смолино. Из-за сбоев графика они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа.

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В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику маршрута №200, который работает с нарушением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В министерство поступило несколько жалоб от пассажиров. Сегодня отдел транспортного и линейного контроля проводит контрольное мероприятие по работе маршрута. По его итогу будут приниматься меры», — пояснили URA/RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что на следующей неделе запланировано совещание с этим перевозчиком, который работает по нерегулируемому тарифу. На перебои в работе общественного транспорта ранее пожаловались жители станции Смолино. Из-за сбоев графика они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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