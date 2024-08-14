В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику, нарушающему график

14 августа 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

На маршруте стартовала проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику маршрута №200, который работает с нарушением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В министерство поступило несколько жалоб от пассажиров. Сегодня отдел транспортного и линейного контроля проводит контрольное мероприятие по работе маршрута. По его итогу будут приниматься меры», — пояснили URA/RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что на следующей неделе запланировано совещание с этим перевозчиком, который работает по нерегулируемому тарифу. На перебои в работе общественного транспорта ранее пожаловались жители станции Смолино. Из-за сбоев графика они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику маршрута №200, который работает с нарушением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В министерство поступило несколько жалоб от пассажиров. Сегодня отдел транспортного и линейного контроля проводит контрольное мероприятие по работе маршрута. По его итогу будут приниматься меры», — пояснили URA/RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что на следующей неделе запланировано совещание с этим перевозчиком, который работает по нерегулируемому тарифу. На перебои в работе общественного транспорта ранее пожаловались жители станции Смолино. Из-за сбоев графика они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа.