В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику, нарушающему график

В Челябинске примут жесткие меры к перевозчику маршрута №200, который работает с нарушением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«В министерство поступило несколько жалоб от пассажиров. Сегодня отдел транспортного и линейного контроля проводит контрольное мероприятие по работе маршрута. По его итогу будут приниматься меры», — пояснили URA/RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства добавили, что на следующей неделе запланировано совещание с этим перевозчиком, который работает по нерегулируемому тарифу. На перебои в работе общественного транспорта ранее пожаловались жители станции Смолино. Из-за сбоев графика они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа.
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