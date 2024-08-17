Германия переложила на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, нато, сша, танк, мардер, Marder,  stock
За немецкие танки, посланные Украине, отвечает Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото:

Посланные на Украину германские танки являются собственностью Киева и за их применение в Курской области отвечают именно там. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву», — сообщил Кристиан Линднер в интервью немецкой радиостанции SRF. По его словам, оружие использовано в интересах Украины и теперь оно «не немецкое, а украинское».

С самого начала СВО Германия поставляла на Украину вооружение в виде танков Leopard 1 и Leopard 2. Совместно с Данией они передавали десятки танков Leopard 1A5. Также Германия поставляла в Киев десятки миллионов патронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посланные на Украину германские танки являются собственностью Киева и за их применение в Курской области отвечают именно там. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву», — сообщил Кристиан Линднер в интервью немецкой радиостанции SRF. По его словам, оружие использовано в интересах Украины и теперь оно «не немецкое, а украинское». С самого начала СВО Германия поставляла на Украину вооружение в виде танков Leopard 1 и Leopard 2. Совместно с Данией они передавали десятки танков Leopard 1A5. Также Германия поставляла в Киев десятки миллионов патронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...