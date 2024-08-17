Германия переложила на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

17 августа 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

За немецкие танки, посланные Украине, отвечает Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Посланные на Украину германские танки являются собственностью Киева и за их применение в Курской области отвечают именно там. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву», — сообщил Кристиан Линднер в интервью немецкой радиостанции SRF . По его словам, оружие использовано в интересах Украины и теперь оно «не немецкое, а украинское». С самого начала СВО Германия поставляла на Украину вооружение в виде танков Leopard 1 и Leopard 2. Совместно с Данией они передавали десятки танков Leopard 1A5. Также Германия поставляла в Киев десятки миллионов патронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посланные на Украину германские танки являются собственностью Киева и за их применение в Курской области отвечают именно там. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву», — сообщил Кристиан Линднер в интервью немецкой радиостанции SRF. По его словам, оружие использовано в интересах Украины и теперь оно «не немецкое, а украинское». С самого начала СВО Германия поставляла на Украину вооружение в виде танков Leopard 1 и Leopard 2. Совместно с Данией они передавали десятки танков Leopard 1A5. Также Германия поставляла в Киев десятки миллионов патронов.