Германия переложила на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

За немецкие танки, посланные Украине, отвечает Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан ЛинднерФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Посланные на Украину германские танки являются собственностью Киева и за их применение в Курской области отвечают именно там. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
«За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву», — сообщил Кристиан Линднер в интервью немецкой радиостанции SRF. По его словам, оружие использовано в интересах Украины и теперь оно «не немецкое, а украинское».
С самого начала СВО Германия поставляла на Украину вооружение в виде танков Leopard 1 и Leopard 2. Совместно с Данией они передавали десятки танков Leopard 1A5. Также Германия поставляла в Киев десятки миллионов патронов.
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Посланные на Украину германские танки являются собственностью Киева и за их применение в Курской области отвечают именно там. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву», — сообщил Кристиан Линднер в интервью немецкой радиостанции SRF. По его словам, оружие использовано в интересах Украины и теперь оно «не немецкое, а украинское». С самого начала СВО Германия поставляла на Украину вооружение в виде танков Leopard 1 и Leopard 2. Совместно с Данией они передавали десятки танков Leopard 1A5. Также Германия поставляла в Киев десятки миллионов патронов.