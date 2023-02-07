Business Insider: Германия передаст Украине почти 200 танков

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, ВСУ, stock
Украина получит немецкие танки Leopard старого образца, сообщает Business Insider Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФРГ отправит на Украину 187 танков Leopard 1 от двух немецких компаний после официального решения Германии 7 февраля. Об этом сообщает портал Business Insider, ссылаясь на источник.

«[Оборонный концерн] Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от [компании] FFG. При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется», — говорится в материале. Уточняется, что решение германии на отправку этих танков поступит 7 февраля.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Ранее Германия объявляла, что отправит 14 танков Leopard 2 Украине. После этого в ФРГ заявили, что страна отправит также более старую модель, которая сейчас уже не производится, — Leopard 1, сообщает RT.

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ФРГ отправит на Украину 187 танков Leopard 1 от двух немецких компаний после официального решения Германии 7 февраля. Об этом сообщает портал Business Insider, ссылаясь на источник. «[Оборонный концерн] Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от [компании] FFG. При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется», — говорится в материале. Уточняется, что решение германии на отправку этих танков поступит 7 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Ранее Германия объявляла, что отправит 14 танков Leopard 2 Украине. После этого в ФРГ заявили, что страна отправит также более старую модель, которая сейчас уже не производится, — Leopard 1, сообщает RT.
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