Business Insider: Германия передаст Украине почти 200 танков

07 февраля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Украина получит немецкие танки Leopard старого образца, сообщает Business Insider Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ отправит на Украину 187 танков Leopard 1 от двух немецких компаний после официального решения Германии 7 февраля. Об этом сообщает портал Business Insider, ссылаясь на источник. «[Оборонный концерн] Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от [компании] FFG. При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется», — говорится в материале. Уточняется, что решение германии на отправку этих танков поступит 7 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Ранее Германия объявляла, что отправит 14 танков Leopard 2 Украине. После этого в ФРГ заявили, что страна отправит также более старую модель, которая сейчас уже не производится, — Leopard 1, сообщает RT.

ФРГ отправит на Украину 187 танков Leopard 1 от двух немецких компаний после официального решения Германии 7 февраля. Об этом сообщает портал Business Insider, ссылаясь на источник. «[Оборонный концерн] Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от [компании] FFG. При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется», — говорится в материале. Уточняется, что решение германии на отправку этих танков поступит 7 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Ранее Германия объявляла, что отправит 14 танков Leopard 2 Украине. После этого в ФРГ заявили, что страна отправит также более старую модель, которая сейчас уже не производится, — Leopard 1, сообщает RT.